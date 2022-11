Eishockey aktuell: ECDC Memmingen gewinnt Derby gegen EV Füssen

Der Eishockey-Oberligist aus Memmingen siegt nach Verlängerung mit 3:2. Erfolgreicher Einstand für Daniel Huhn als Cheftrainer der Indians.

25.11.2022 | Stand: 22:26 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat das zweite Allgäu-Derby der Saison gegen den EV Füssen mit 3:2 (2:0; 0:1; 0:1; 1:0) nach Verlängerung gewonnen. Nach der 0:4-Niederlage am Kobelhang Mitte Oktober nahmen die Indians damit erfolgreich Revanche. Den Siegtreffer erzielte Linus Svedlund in der vierten Minute der Verlängerung.

Das Spiel des Tabellenneunten gegen den Zehnten verfolgten 1857 Zuschauer. Gegen die „Starbulls“ aus Rosenheim waren es vergangene Woche 2319.

Der ECDC, der nach wie vor auf Jaroslav Hafenrichter, Sergei Topol und Lion Stange verzichten muss, trat mit 18 Mann an, die Gäste mit 20.

In der neunten Minute brachte Andrew Johnston, der kanadische Neuzugang der Indians, die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Es war im dritten Spiel für den ECDC der erste Treffer für den Kanadier. Peter Pohl hatte wunderschön für ihn aufgelegt. Nicht mal eine Minute später erhöhte Matej Pekr auf 2:0.

Die Indians liegen nach 20 Minuten nicht zufällig in Führung

Die Indians, die am vergangenen Wochenende 3:2 gegen Rosenheim gewonnen und in Peiting mit 4:6 verloren hatten, machten in der Folge gegen Füssen einen souveränen, sicheren und selbstbewussten Eindruck. Sie demonstrierten, dass sie nicht zufällig in Führung lagen.

Der Altmeister hingegen, der Anfang Dezember mit großem Pomp sein 100-jähriges Bestehen feiert, präsentierte sich in den ersten 20 Minuten recht harmlos. Und so ging es mit einer verdienten 2:0-Führung für die Gastgeber zum ersten Mal in die Kabinen.

In der 29. Minute verkürzt der Füssener Ondrej Zelenka auf 1:2

In den zweiten zwanzig Minuten agierten die Gäste von Anfang an angriffslustiger als im ersten Drittel. In der 25. Minute traf Carl Zimmermann nach Vorarbeit von Lukas Slavetinsky den Pfosten. Das war bereits ein erster Warnschuss. In der 29. Minute schließlich verkürzte Ondrej Zelenka auf 1:2. Mehr ließ die ECDC-Verteidigung in diesem Abschnitt nicht zu.

Trainer Huhn dürfte das gefallen haben. Hatte er doch vor dem Füssen-Spiel in einem Interview mit unserer Redaktion betont, die Stabilisierung des Defensivverhaltens sei ihm besonders wichtig. Da auch die EVF-Verteidigung stabil stand, ging’s beim Stand von 2:1 aus Memminger Sicht zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussabschnitt blieb's spannend. Ab der 49. Minute wurde es sogar noch spannender, nachdem die Füssener bei "Vier gegen vier" zum 2:2 ausgeglichen hatten. Torschütze war Nicolas Jentsch. Jetzt, in den letzten zehn Minuten, wurde das Spiel endlich zum Derby. Beide Teams wollten's nun wissen. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hatte Marcus Marsall das 3:2 für die Indians auf dem Schläger. Doch er scheiterte in aussichtsreicher Position an EVF-Goalie Benedikt Hötzinger.

Und so ging's in die Verlängerung. Dort machte Linus Svedlund im Alleingang für die Indians alles klar - rund eineinhalb Minuten vor dem Ende der Overtime.

Die Partie gegen Füssen ist das erste Spiel für Daniel Huhn als ECDC-Cheftrainer

Das Heimspiel gegen den EV Füssen war das erste Spiel für Daniel Huhn als hauptverantwortlicher Indians-Trainer. Der 36-Jährige hatte seine Reihen im Vergleich zum Spiel gegen die „Starbulls“ aus Rosenheim umgestellt. Andrew Johnston und Petr Pohl griffen in der zweiten Reihe an, Matej Pekr und Donat Peter in der ersten. Gegen Rosenheim war es genau andersrum.

Am Sonntag geht’s für die Indians weiter. Ab 14.30 Uhr treten sie beim Tabellenelften HC Landsberg an.