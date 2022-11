Eishockey aktuell: ECDC Memmingen ringt Rosenheim nieder

In der Eishockey-Oberliga Süd schlagen die Memminger Indians den Tabellenzweiten mit 3:2 und bestätigen ihren Aufwärtstrend.

18.11.2022 | Stand: 22:39 Uhr

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat am Freitagabend vor 2319 Zuschauern gegen den Tabellenzweiten „Starbulls“ Rosenheim mit 3:2 (0:0; 0:1; 3:1) gewonnen. Die Indians bestätigten durch diesen begeisternden Auftritt ihren Aufwärtstrend. Die Tore für den ECDC erzielten Petr Pohl (2) und Matej Pekr. Weiter geht es für die Memminger am Sonntagabend in Peiting.

Bereits in den ersten zwanzig Minuten lieferten sich die beiden Teams einen intensiven, ja: verbissenen Schlagabtausch mit guten Chancen hüben wie drüben. Kein Wunder: Die Indians, die als Tabellenneunter ins Wochenende gingen, wurden ohne Unterlass von ihren enthusiastischen Fans angetrieben, und auch die Rosenheimer hatten ein stattliches Fan-Aufgebot im Rücken.

Rosenheim geht in der 26. Minute mit 1:0 in Führung

Es dauerte aber bis zur 26. Minute, ehe der erste Treffer des Abends fiel. Die Gäste gingen in Überzahl mit 1:0 in Führung. In der Folge kämpften beide Mannschaften weiter energisch um jede Scheibe und jeden Zentimeter Eis. Die Gäste, die nach vierzig Minuten ein Schussverhältnis von 27:10 aufwiesen, gingen schließlich mit der hauchdünnen Führung in die zweite Drittelpause, die Gastgeber jedoch mit doppelter Überzahl in den Schlussabschnitt.

Und da ließen sich die Indians nicht zweimal bitten. Petr Pohl hämmerte nach 54 Sekunden die Scheibe zum umjubelten 1:1 in die Rosenheimer Maschen. Spätestens jetzt war Feuer unterm Dach. Und Pohl brannte: In der 46. Minute ließ er nach einem herrlichen Alleingang Rosenheims Goalie Andreas Mechel aussteigen und löffelte die Scheibe mit der Rückhand zum stürmisch gefeierten 2:1 ins Tor der Gäste. Ohrenbetäubender Lärm am Hühnerberg verdeutlichte Rosenheim, was es heißt, im Hexenkessel Hühnerberg antreten zu "dürfen".

In der 52. Spielminute glichen die Starbulls zum 2:2 aus. Zum zweiten Mal an diesem Abend trafen sie im Powerplay. Erneut war es ein Schlagschuss von der blauen Linie. Drei Minuten vor dem Ende bekamen die Indians eine Überzahl zugesprochen. Die Situation war identisch wie beim 1:1: Nur dass jetzt nicht Petr Pohl, sondern Matej Pekr den Puck ins Rosenheimer Tor zimmerte. Es stand 3:2. Und noch rund zwei Minuten waren zu spielen. Im Herzschlagfinale retteten die Memminger den Vorsprung über die Zeit und bezwangen den Favoriten. Die Halle glich nun einem Tollhaus.

Andrew Johnston gibt ein vielversprechendes Debüt beim ECDC

Beim ECDC gab Neuzugang Andrew Johnston sein vielversprechendes Debüt, und zwar gleich als Center in der ersten Reihe. Der 1,85 Meter große Stürmer war zuletzt in Großbritannien aktiv. Zuvor lief er mehrere Jahre in der höchsten französischen Liga auf, wo er laut ECDC mit guten Scorerwerten überzeugt habe. Die Indians sind die erste Deutschland-Station des Familienvaters, der in Nordamerika auch schon in der ECHL und AHL auflief. Der Linksschütze, der etwa 90 Kilogramm auf die Waage bringt, gilt laut ECDC als guter Schlittschuhläufer.

Indians-Trainer Daniel Huhn kann erneut nur drei Reihen aufbieten

Indians-Trainer Daniel Huhn konnte gegen Rosenheim erneut nur drei Reihen aufbieten, und auch das nur mithilfe mehrerer Förderlizenzspieler aus Ravensburg und Kaufbeuren. Neben den Langzeitverletzten musste an diesem Abend auch noch Stürmer Pascal Dopatka verletzt passen. Insgesamt standen 18 Memminger Akteure auf dem Spielberichtsbogen.

Auch den „Starbulls“ stehen nur 17 Spieler zur Verfügung

Den Starbulls standen fünf etatmäßige Spieler nicht zur Verfügung. Sie konnten nur mit 17 Spielern antreten. Nach Informationen unserer Redaktion mussten drei Rosenheimer wegen einer Corona-Infektion passen. Der ehemalige Memminger Brad Snetsinger hat schon vor Monaten einen komplizierten Wirbelbruch erlitten. Wie lange er noch ausfällt, ist nicht klar.

In der Memminger Eissporthalle und im Umfeld gab es eine strikte Trennung der beiden Fan-Lager. Der Grund: Wie unsere Redaktion aus ECDC-Kreisen erfuhr, sollen Rosenheimer Fans jüngst in Deggendorf eine Fahne aus dem Memminger Block geklaut haben.

In der vergangenen Saison soll es bei einem Spiel in Rosenheim bereits Probleme gegeben haben. Nun soll es darum gegangen sein, „Racheaktionen“ oder gar die hämische Präsentation der Memminger Fahne im Rosenheimer Block zu verhindern.