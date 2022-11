Eishockey-Bundesliga: ECDC-Frauen wollen Vorsprung ausbauen

Die Memminger Frauen starten als souveräner Tabellenführer in die Rückrunde. Was sich die Gegnerinnen, die „Eisbären Juniors“ Berlin, vorgenommen haben.

Zum Rückrunden-Auftakt in der Eishockey-Bundesliga der Frauen (DFEL) empfangen die Memminger Indians am Wochenende die „Eisbären Juniors“ Berlin zu zwei Spielen am heimischen Hühnerberg.

Ziel der Memmingerinnen sind sechs Punkte, um den Vorsprung in der Tabelle zu halten oder möglicherweise sogar auszubauen. Denn die beiden Verfolger Ingolstadt und Mannheim treffen am Wochenende im direkten Vergleich aufeinander.

Zahlreiche Spielerinnen des ECDC bei der Nationalmannschaft

Zuletzt pausierte die Frauen-Bundesliga. Dabei hatten sowohl die Indians als auch die Eisbären zahlreiche Spielerinnen bei den internationalen Turnieren der Frauen in Finnland und der U18 in Schweden abgestellt.

Zahlreiche Leistungsträgerinnen hatten daher kaum Zeit zur Regeneration. „Unsere Nationalspielerinnen mussten zuletzt an zwölf Tagen acht Spiele absolvieren“, sagt ECDC-Coach Waldemar Dietrich, der die Belastung seiner Spielerinnen mit Sorge sieht. „Da ist der Akku ganz schön leer geworden.“ Die nächste Pause wird es erst an Weihnachten geben.

Beide Hinspiele in Berlin gewannen die Memminger Frauen

Am Samstag ab 17.15 Uhr und Sonntag ab 12.15 Uhr stehen die beiden Rückspiele gegen die Eishockey-Frauen aus der Bundeshauptstadt an. Die Hinspiele im Berliner Wellblechpalast gewannen die Allgäuerinnen mit 5:2 beziehungsweise 7:0. Berlin hat die Kontingentplätze mit zwei Torhüterinnen aus Nordamerika herausragend besetzt und versucht mit zahlreichen jungen Spielerinnen, eine schlagkräftige Mannschaft aufzubauen.

In der Tabelle deutet sich ein Zweikampf mit Planegg um den begehrten Platz vier an, der die Play-off-Teilnahme bedeutet. Die Hauptstädterinnen haben als Fünfte nach acht Spielen sechs Punkte auf dem Konto, Planegg hat mit zehn Spielen zwei Punkte mehr auf der Habenseite. Im Kader der Indians wird am Wochenende definitiv Laura Kluge fehlen, die nach wie vor an der Verletzung aus dem Spiel gegen Bergkamen laboriert.

Hinter dem Einsatz von ECDC-Kapitänin Daria Gleißner steht ein Fragezeichen

Auch hinter dem Einsatz von Kapitänin Daria Gleißner, die in der vergangenen Woche wie Kluge auf den Einsatz im Nationalteam verzichten musste, steht noch ein Fragezeichen.

Die beiden Spiele werden auch per Livestream übertragen: https://www.thefan.fm/live/memmingen-frauen/

(mit pg)