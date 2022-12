Eishockey: Der ECDC Memmingen hat mehrere Gründe zur Freude

Die Indians gewinnen gegen den HC Landsberg mit 4:1. Für die „Kartei der Not“ werden 2500 Euro gespendet. Und Trainer Huhn ist von seinem Goalie angetan.

29.12.2022 | Stand: 15:12 Uhr

Auf den Rängen in der Memminger Eissporthalle blinken überall rote Herzchen. Die Zuschauer haben vor der Partie die Möglichkeit gehabt, diese zum Preis von drei Euro pro Stück zu erwerben. Der Erlös geht an die „Kartei der Not“, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Nach dem 4:1-Heimsieg des ECDC Memmingen gegen den HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga Süd gibt Indians-Vorsitzender Helge Pramschüfer stolz bekannt, dass der Verein 2500 Euro an die „Kartei“ spenden werde.

Für Memmingen und Landsberg steht viel auf dem Spiel

Auf dem Eis geht es an diesem Abend nicht so herzlich zu. Zu viel steht für beide Teams auf dem Spiel. Die Landsberger kommen als Vorletzter mit einer 3:7-Schlappe gegen Schlusslicht Klostersee zwei Tage zuvor im Gepäck an den Hühnerberg. Die Indians haben ebendort gegen Höchstadt mit 1:4 verloren. Indians-Trainer Daniel Huhn ist nach dem Spiel gegen die „Alligators“, das sein Team durchaus nicht hätte verlieren müssen, richtig angefressen. Er betont, die Zeit der Ausreden und Entschuldigungen sei vorbei. Er erwarte nun eine Reaktion seiner Spieler. Wer die nicht zeige, könne zuschauen, unterstreicht der Memminger Trainer. Ähnliches ist auch von „Riverkings“-Coach Sven Curmann vor dem Derby gegen den ECDC zu vernehmen.

Mit dermaßen Feuer unter dem Hintern präsentieren sich beide Teams vor 2352 Zuschauern entsprechend engagiert. Belohnt werden am Ende die Hausherren, die neues Selbstvertrauen tanken. Gäste-Trainer Curmann sagt nach der Partie: „Man hat beiden Mannschaften angesehen, dass eine Verunsicherung da ist. Mein Team hat bis zum Schluss gekämpft. Aber der Memminger Sieg geht vollkommen in Ordnung.“

ECDC-Trainer Huhn ist „besonders happy“

ECDC-Trainer Huhn ist nun wesentlich besser drauf als nach der 1:4-Heimniederlage gegen Höchstadt zwei Tage zuvor. Er sagt: „Es gibt zwei Dinge, über die ich besonders happy bin: Das sind die drei wichtigen Punkte und die Leistung unseres Goalies Leon Meder.“

Huhn muss auch an diesem Abend, beim „Spiel der Herzen“, auf fünf Spieler verzichten: Goalie Marco Eisenhut, Verteidiger Leon Kittel und Stürmer Donát Péter sind krank. Angreifer Pascal Dopatka kuriert noch seine schwere Gehirnerschütterung aus dem Rosenheim-Spiel aus. Und sein Stürmerkollege Marcus Marsall ist nach dem Höchstadt-Spiel wegen eines Checks für zwei Spiele gesperrt worden.

Dass er andauernd auf wichtige Spieler verzichten muss, nimmt der Trainer des Tabellenneunten aus der Maustadt gelassen hin: „Das ist die Normalität bei uns, jede Woche. Ich nehm’s, wie’s kommt“, sagt Daniel Huhn bei der Pressekonferenz. Diejenigen, die gespielt hätten, hätten ihre Sache aber gut gemacht. Er sei im Großen und Ganzen zufrieden, sagt Huhn. Das einzige Manko sei wiederum die Chancenverwertung gewesen. Huhn spielt dabei auf mehrere Alleingänge an, unter anderem von „Jaro“ Hafenrichter, die nicht zu Toren geführt hätten.

Bitte an die Memminger Fans: „Kommt nach Füssen!“

Wenn die dominierenden Indians die Riverkings mit 8:1 nach Hause geschickt hätten, hätte sich niemand beschweren müssen. Doch wie hat Daniel Huhn schon vor Wochen gesagt? „Uns fällt in dieser Saison nichts in den Schoß. Wir müssen uns alles hart erarbeiten.“ Das tun sie weiterhin. Deswegen werden am Freitag ganz sicher wieder zahlreiche ECDC-Fans der Bitte des Trainers gerne nachkommen, der nach dem Erfolg gegen Landsberg sagt: „Bitte kommt zahlreich mit nach Füssen, um uns zu unterstützen. Wir brauchen Euch!“

Weiter geht’s für die Indians am Freitag, 30. Dezember, ab 19.30 Uhr beim Tabellenachten, dem EV Füssen. Das nächste Heimspiel findet am Montag, 2. Januar, ab 19.30 Uhr statt. Dann kommt der EV Lindau (Elfter) an den Hühnerberg.

Das Spiel des ECDC gegen Landsberg in der Zusammenfassung

Ergebnis: ECDC Memmingen – HC Landsberg 4:1 (2:0; 2:1; 0:0).

Tore: 1:0 (6.) Pekr (Svedlund, Pohl; 5-3), 2:0 (20.) Hafenrichter (Pekr, Meisinger), 3:0 (28.) Stange (Svedlund, Hafenrichter), 3:1 (30.) Wagner (Carciola, Strodel), 4:1 (30.) Kryvorutskyy (Pekr, Hafenrichter).

Zuschauer: 2352.