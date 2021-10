Eishockey: ECDC Memmingen schlägt Passau mit 4:1

Die Memminger Indians verteidigen ihre klare Führung diesmal bis zum Schluss. Warum das bemerkenswert ist.

24.10.2021 | Stand: 20:15 Uhr

Die Memminger Indians haben am Sonntagabend vor 1222 Zuschauern die Passauer „Black Hawks“ mit 4:1 (1:1; 3:0; 0:0) bezwungen und sich dadurch unter den Top Vier der Eishockey-Oberliga behauptet.

Das ist bemerkenswert, denn: Zweimal hatten die Indians zuletzt eine klare Führung nicht über die Zeit gebracht. In Füssen verloren sie nach einem 3:1-Vorsprung noch mit 3:5. In Regensburg reichte ihnen auch ein 4:0 nicht. Am Ende hieß es an der Donau 4:6 aus Memminger Sicht. Aber das ist ja alles noch nichts gegen die 6:7-Heimpleite der Memminger in der vergangenen Spielzeit, als sie sogar ein 6:1 noch vergeigten.

Doch: Neue Saison, neues Spiel, neues Glück.

Gegen die „Black Hawks“ hütete Joey Vollmer das ECDC-Tor. In Regensburg war Marco Eisenhut zwischen den Memminger Pfosten gestanden. ECDC-Trainer Sergej Waßmiller musste gegen Passau nur auf den Langzeitverletzten Philipp de Paly verzichten.

Sergei Topol bringt den ECDC mit 1:0 in Führung

Passau kam als Tabellenachter zum Vierten. Es war zunächst ein Spiel auf ein Tor – auf das der Passauer. Folgerichtig erzielten die Indians in der neunten Minute in Überzahl das 1:0. Kapitän Daniel Huhn und Ludwig Nirschl hatten vorbereitet, Sergei Topol brachte den ECDC per Direktabnahme in Führung. In der 18. Minute glichen die Gäste – ebenfalls in Überzahl – aus. Das war’s auch schon in Durchgang Nummer eins.

Im zweiten Spielabschnitt taten sich die Indians weiter schwer. Die zähen Passauer zeigten: Es war kein Zufall, dass sie sich im ersten Spiel des Wochenendes dem Spitzenteam aus Rosenheim erst im Penaltyschießen geschlagen geben mussten.

Lange beißen sich die Indians die Zähne aus

Bis zur 34. Minute bissen sich die Memminger am Passauer Abwehrgranit die Zähne aus. Dann packten sie den Schlagbohrer aus. Zuerst erzielte Donat Peter im Alleingang das 2:1, wenige Sekunden später lochte Petr Pohl ebenso überlegt und mit Übersicht zum 3:1 ein.

Auch im zweiten Drittel ging es vor dem Passauer Kasten heiß her. Bild: Siegfried Rebhan

Wenige Sekunden vor dem Drittelende verloren die Passauer am Memminger Angriffsdrittel die Scheibe, die Hausherren schalteten blitzschnell um und sprinteten mit drei Mann auf Passaus Goalie Raphael Fössinger zu. Sergei Topol vollendete diesen Break mit seinem zweiten Treffer des Abends zum 4:1. Das war auch der Zwischenstand nach 40 Spielminuten.

Im letzten Drittel brechen die Memminger diesmal nicht ein

Im dritten Drittel gaben die Indians - im Gegensatz zu den Auftritten in Füssen und Regensburg - das Spiel nicht mehr aus der Hand. Sie verwalteten diesmal souverän ihren Vorsprung, ohne sich noch groß anstrengen zu müssen. Nach 60 Minuten gingen sie als verdienter Sieger vom Es.

Zuhause geht's für die Memminger Indians am kommenden Sonntag ab 18 Uhr weiter: mit dem Spitzenspiel gegen die "Blue Devils"aus Weiden.