Eishockey: Fünf-Punkte-Wochenende für den ECDC

Die Memminger Indians gewinnen in der Eishockey-Oberliga gegen Bad Tölz nach Penaltyschießen – und scheinen so langsam in die Spur zu finden.

07.11.2022 | Stand: 15:54 Uhr

Was für ein Spiel! Die Memminger Indians haben die „Löwen“ aus Bad Tölz (Siebter) mit 4:3 nach Penaltyschießen bezwungen. Nach dem souveränen 6:3-Erfolg gewann der ECDC also auch sein zweites Spiel des Wochenendes, sammelte dadurch fünf Punkte und kletterte auf Rang acht. Nachdem den Indians bereits von Lindauer Seite bescheinigt worden war, dass sie die Partie am Bodensee verdient gewonnen hätten, legten sie nun gegen den Absteiger aus der DEL 2 nach.

Nach dem holprigen Start in die Saison und der Trennung von Trainer Björn Lidström scheint der amtierende Oberliga-Vizemeister aus der Maustadt nun langsam in die Spur zu finden. Nach 13 Spieltagen haben die Memminger noch sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenvierten aus Höchstadt.

Auffällig war beim Auftritt gegen Tölz: Die Indians haben wieder Selbstvertrauen. Vor allem die Schlüsselspieler wie Petr Pohl. Er verwandelte nicht nur den entscheidenden Penalty, sondern erzielte auch in der regulären Spielzeit einen sehenswerten Treffer. Noch spektakulärer war Pohls Slalomfahrt durch die Gäste-Abwehr im zweiten Drittel, deren erfolgreichen Abschluss Löwen-Goalie Enrico Salvarani in höchster Not verhinderte.

Neben Pohl machten auch Matej Pekr und Linus Svedlund wieder „ihr“ Tor. Und im eigenen Kasten macht Hexer Marco Eisenhut genau da weiter, wo er in der Zaubersaison 2021/22 aufgehört hat.

Die Memminger Spieler hören auf Trainer Huhn

Mit der exakt gleichen Aufstellung wie in Lindau startete das derzeit vom langjährigen ECDC-Kapitän Daniel Huhn gecoachte Team in die Begegnung gegen Bad Tölz. Im ersten Drittel bekamen die rund 1500 Zuschauer ein relativ ausgeglichenes Spiel zu sehen. Defensiv standen die Maustädter kompakt – und setzten dadurch wie schon in Lindau die Vorgabe ihres Trainers um.

Die Tölzer tauchten in den ersten 20 Minuten in der Tat nur sehr selten vor dem Memminger Tor auf. Es bedurfte also eines Schusses, den Eisenhut nach vorne abprallen ließ. Anton Engel erzielte im Rebound das 1:0 für die Gäste.

Das kratzte die Indians aber nicht weiter. Sie kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine und legten einen furiosen Start ins zweite Drittel hin: Nach sage und schreibe 14 Sekunden glich Petr Pohl aus. Und nach weiteren 33 Sekunden brachte Matej Pekr den ECDC mit 2:1 in Führung. Das beflügelte die Hausherren ganz offensichtlich. Leichtigkeit und Spielwitz kehrten zurück, was den Indians noch einen weiteren Treffer bescheren sollte. Linus Svedlund hämmerte in Überzahl die Scheibe von der blauen Linie ins Netz. Dadurch ging das zweite Drittel mit 3:0 an die Memminger.

Doch die Löwen kamen zurück. Im letzten Drittel drückten die Gäste auf den schnellen Anschlusstreffer. Dieser fiel rund drei Minuten nach Wiederbeginn. Erik Gollenbeck markierte das 2:3 für die Schwarz-Gelben. Es entwickelte sich nun wieder eine offene Partie. Beide Mannschaften hatten Druckphasen und genügend Chancen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

ECDC-Torhüter Eisenhut entschärft die Bad Tölzer Penaltys

Beide Torhüter hielten aber stark. Letztendlich waren es erneut die Löwen, die sich kurz vor dem Ende doch noch belohnten und damit das Spiel in die Overtime brachten. Phillip Schlager erzielte den Ausgleich für sein Team.

In der Overtime ging es hin und her, Marco Eisenhut entschärfte mehrere hochkarätige Chancen der Gäste. Und so ging die Partie ins Penaltyschießen. Dort holten sich die Memminger den verdienten Zusatzpunkt. Linus Svedlund und Petr Pohl verwandelten abgezockt, Eisenhut entschärfte die Tölzer Versuche.

Das Fünf-Punkte-Wochenende war perfekt. Auf den Rängen feierten die Fans, auf dem Eis die Spieler.

Ausblick: Am nächsten Wochenende treten die Indians nur einmal an, und zwar auswärts. Der ECDC spielt am Freitag beim Tabellensechsten Deggendorf. Spielbeginn in Niederbayern ist um 20 Uhr. Das nächste Heimspiel am Hühnerberg findet erst am Freitag, 18. November, statt. Gegner sind dann die „Starbulls“ aus Rosenheim, die derzeit Tabellenzweiter sind.

Das Spiel des ECDC gegen Bad Tölz in der Zusammenfassung

Ergebnis: Memminger Indians – Tölzer Löwen 4:3 nach Penaltyschießen (0:1; 3:0; 0:2; 1:0).

Tore: 0:1 (15.) Engel (Eichstadt), 1:1 (21.) Pohl (Svedlund, Kasten), 2:1 (21.) Pekr (Marsall, Kasten), 3:1 (30.) Svedlund (Pekr, Pohl; 5-4), 3:2 (43.) Gollenbeck (Ward, Fischhaber), 3:3 (57.) Schlager (Ward, Eichstadt), 4:3 Pohl (entscheidender Penalty).

Strafminuten: Memmingen vier, Bad Tölz zehn.

Zuschauer: 1433.

Kader ECDC Memmingen: Eisenhut (Meder) – Svedlund, Kittel; Kasten, Stange; Schirrmacher, Menner – Meija, Meisinger, Pohl; Marsall, Peter, Pekr; Dopatka, Kryvorutskyy, Pfalzer.