Papa Svedlund bleibt beim ECDC Memmingen

Linus Svedlund verlängert beim ECDC Memmingen – und feiert mit Frau Louise die Geburt von Tochter Ellie. Warum der Schwede für die Indians so wertvoll ist.

05.05.2023 | Stand: 07:25 Uhr

Der ECDC Memmingen besetzt eine weitere Schlüsselposition im Kader: Er gab jetzt die Vertragsverlängerung von Linus Svedlund bekannt. Der 29 Jahre alte Schwede gilt als einer der besten Verteidiger der Eishockey-Oberliga. Er geht bereits in seine fünfte Spielzeit am Hühnerberg.

Gleich doppelt Grund zur Freude gab es in den vergangenen Tagen im Hause Svedlund: Nachdem der Vertrag für die kommende Saison bei den Indians unterzeichnet war, verlängerten der Memminger Verteidiger sowie seine Frau Louise ihren Deutschland-Aufenthalt und bereiteten sich gemeinsam auf die Geburt des ersten Kindes vor.

Im Memminger Klinikum erblickt Svedlunds Tochter das Licht der Welt

Anfang dieser Woche war es dann soweit: Im Memminger Klinikum erblickte Ellie Svedlund das Licht der Welt. Doch nicht nur neben dem Eis fühlt sich die junge Familie in Memmingen pudelwohl. Svedlund war, seit seiner Ankunft in der Maustadt, stets einer der besten und gefährlichsten Verteidiger der Liga. Als Kopf der Memminger Mannschaft steht der Schwede in nahezu allen wichtigen Situationen auf dem Eis und glänzt laut ECDC durch absolute Zuverlässigkeit.

Linus Svedlund vom ECDC punktet durch starkes Stellungsspiel

Seine Stärken hat der gelernte Angreifer in der Offensive, was seine Scorerpunkte, mindestens ein Punkt pro Spiel, Jahr für Jahr beweisen. „Doch auch defensiv punktet Svedlund mit starkem Stellungsspiel und einer hohen Abgeklärtheit“, so der ECDC, was ihn nur noch wertvoller mache. Im vergangenen Jahr kam der Spieler mit der Rückennummer 72 auf 54 Punkte in 48 Hauptrunden-Spielen. Zum dritten Mal hintereinander wurde er unter die besten drei Verteidiger der Liga gewählt, bereits zweimal zum besten Defender der Liga.

Durch die Vertragsverlängerung mit Linus Svedlund hat der ECDC nun zwei der drei verfügbaren Kontingentstellen besetzt. In den kommenden Tagen wird, neben weiteren Abgängen, „auch auf der dritten Position Vollzug gemeldet“, so die Indians.

Memmingens Sportlicher Leiter Sven Müller: „Svedlund ist nahezu unersetzbar“

Sportlicher Leiter Sven Müller sagt: „Die Vertragsverlängerung von Linus hatte für uns oberste Priorität. Einen Spieler wie ihn findet man nur sehr selten. Wir freuen uns riesig, dass es ihm hier so gut gefällt und er sich somit für ein fünftes Jahr in Memmingen entschieden hat. Er ist ein Schlüsselspieler in unserem Team und nahezu unersetzbar.“