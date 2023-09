Eishockey: Memminger Indians mit Aufholjagd gegen Ravensburg vor beachtlicher Kulisse

Nach einem 1:5-Rückstand kommt Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen vor über 1800 Zuschauern im ersten Test gegen DEL2-Meister Ravensburg noch auf 4:5 heran.

03.09.2023 | Stand: 14:50 Uhr

Die Eishockey-Männer des ECDC Memmingen haben sich bei ihrem Testspielauftakt gegen die Ravensburg Tower Stars nach schwierigem Beginn doch noch achtbar aus der Affäre gezogen: Vor der starken Derby-Kulisse von 1808 Zuschauern verlor der gastgebende Oberligist letztlich nur knapp mit 4:5 (1:4; 3:1; 0:0) gegen den eine Klasse höher spielenden Zweitliga-Meister

Memminger Indians erleben klassischen Kaltstart

Während der ECDC nach lediglich einer Trainingswoche seine Testspiel-Premiere feierte, hatten die Ravensburg zuvor bereits einige Vorbereitungspartien absolviert. Diesen Vorteil spielten die Gäste dann auch über weite Strecken deutlich aus. Bereits nach vier Minuten ging der DEL-2-Klub durch einen Treffer von Robbie Czarnik in Führung – 0:1. Nur fünf Minuten später erhöhte Sam Herr auf 0:2. Nachdem die Indians diesen frühen Doppelschlag verdaut hatten, verkürzte Linus Svedlund, der schwedische Verteidiger der Memminger, auf 1:2. Doch nur wenig später konnte der Favorit aus Ravensburg seine vorherige Zwei-Tore-Führung wieder herstellen, als erneut Czarnik trocken und humorlos zum 1:3 einnetzte (18. Minute). In derselben Minute legte Maximilian Hadraschek dann sogar noch das 1:4 nach. Mit diesem Zwischenstand ging’s für beide Teams dann in die erste Drittelpause.

Kämpferische Aufholjagd des ECDC Memmingen sorgt für Begeisterung

Zwei Minuten nach Wiederbeginn musste die Mannschaft von Coach Daniel Huhn einen weiteren Tiefschlag einstecken, als Nick Latta den Vorsprung des Favoriten auf 5:1 erhöhte. Nur Sekunden später jedoch ließen die „Indianer“ ihre Fans jubeln, denn Matej Pekr verkürzte in Überzahl auf 2:5. In der Folgezeit versuchten die temperamentvoll agierenden Memminger, mit Einsatz und Spielfreude an der Ravensburger Dominanz zu kratzen. Was ihnen auch in bemerkenswerter Art und Weise gelang: Nach 26 Minuten schloss der frühere Erstliga-Profi Jaro Hafenrichter nach „doppeltem Doppelpass“ mit Pekr einen Konter erfolgreich ab – 3:5. Praktisch zur Spielmitte verwandelte ECDC-Neuzugang Edgars „Eddy“ Homjakovs einen Penalty souverän zum 4:5. Am Drittelende honorierten die Zuschauer die beherzte Aufholjagd der Indians mit kräftigem Applaus

Eishockey-Spektakel beruhigt sich

Nach den ersten beiden Dritteln, die den Zuschauern mit gleich neun Toren einen hohen Unterhaltungswert boten, blieb der folgende Schlussabschnitt dann komplett torlos. Der amtierende Zweitliga-Meister aus Ravensburg hatte in den letzten 20 Minuten leichte Vorteile. Zwar drängten die Memminger in der Schlussphase vehement auf den Ausgleich, den Weg ins Gästetor fand die Scheibe jedoch nicht mehr

ECDC erwartet Teams aus den Nachbarländern

Bereits am Mittwoch geht der Testspielreigen der Indians weiter: Um 19 Uhr empfangen sie am Hühnerberg den EHC Arosa. Die Schweizer belegten in der abgelaufenen Saison den dritten Platz in der dritthöchsten Spielklasse. Zwei Tage später testet der ECDC ab 20 Uhr – ebenfalls auf heimischem Eis – gegen den EC Bregenzerwald (Österreich), der in der Alps Hockey League beheimatet ist.