Nächstes Derby am Memminger Hühnerberg steht an

Eishockey-Oberliga: Der ECDC Memmingen bekommt es am Freitagabend mit den Lindau Islanders zu tun. Bei der Begegnung wird es eine ganz besondere Aktion geben.

27.10.2023 | Stand: 12:44 Uhr

Mit dem zweiten Derby innerhalb kurzer Zeit gehen die Memminger Indians in das kommende Wochenende. Am Freitagabend um 20 Uhr steigt das Duell mit den Lindau Islanders. Bei dieser Partie führen die Indians, wie berichtet, auch ihren Teddy Bear Toss für den guten Zweck durch. Kinder bis 13 Jahre haben zudem freien Eintritt.

Memminger Indians zuhause noch ungeschlagen

Es wird wieder voll am Hühnerberg: Nach der tollen Kulisse im letzten Heimspiel gegen Füssen erwarten die Indians auch beim Aufeinandertreffen mit dem EV Lindau eine große Kulisse. Am Freitagabend wird, neben dem Derby auf dem Eis, ein großes Augenmerk auch auf den guten Zweck gerichtet sein. Die Rot-Weißen veranstalten dann wieder ihren Teddy Bear Toss, der vielen notleidenden Kindern neue Kuscheltiere bescheren soll. Zum Sportlichen: Trainer Daniel Huhn kann nach den vier Punkten vom vergangenen Wochenende recht zufrieden sein, auch wenn den Indians der Sieg in Deggendorf kurz vor Ende noch entrissen wurde. Zuhause sind die Memminger aber noch ungeschlagen. Und dabei soll es auch bleiben. Voraussichtlich mit erneut voller Besetzung geht es für die Maustädter in die kommenden Aufgaben, leicht veränderte Zusammenstellungen der einzelnen Reihen wurden unter der Woche aber ausprobiert.

Die Gäste vom Bodensee kommen mit einer gemischten Bilanz an den Hühnerberg. Trotz guter Verpflichtungen im Sommer, scheint es noch nicht rund zu laufen bei den Islanders. Dabei ist das Team mit den Leistungsträgern Vincenz Mayer, Daniel Stiefenhofer und Alexander Dosch gut besetzt.

Lindau mit drei Neuzugängen aus Landsberg

Vor allem die drei Neuzugänge aus Landsberg (Nicolas Strodel, Walker Sommer und Adriano Carciola), die allesamt starke Scorer dort waren, heben die Offensive der Lindauer auf ein neues Level. Bislang gab es aber nur Siege gegen Passau, Füssen und Höchstadt. Das Team von Trainer John Sicinski wird aber, wie in jedem Jahr, in Memmingen besonders motiviert zu Werke gehen, um endlich in die Erfolgsspur zu finden.

Gemeinsam mit der Hilfsorganisation Humedica sammelt der ECDC an diesem Abend auch Plüschtiere, die im Anschluss an die Partie an notleidende Kinder in aller Welt verteilt werden sollen. Die Kuscheltiere werden von den Zuschauern nach dem ersten Indians-Treffer aufs Eis geworfen, eine möglichst große Zahl für den guten Zweck soll dabei zusammenkommen. Fällt kein Tor für die Memminger, so erfolgt der Plüschtier-Regen nach der Schlusssirene.

ECDC Memmingen erwartet über 2000 Zuschauer

Schon seit dem vergangenen Wochenende läuft der Vorverkauf für die kommende Heim-Partie auf Hochtouren. Bis Mittwochabend waren bereits mehr als 1500 Karten verkauft, sodass die Indians erneut eine Kulisse von deutlich über 2000 Zuschauern erwarten. Zum Start der Herbstferien erhalten zusätzlich alle Kinder bis einschließlich 13 Jahre freien Eintritt zum Spiel am Freitagabend. Diese einmalige Aktion gilt ausschließlich für Stehplätze, ein entsprechender Altersnachweis muss am Eingang vorgelegt werden.

Der ECDC empfiehlt erneut eine frühe Anreise zum Spiel, um Wartezeiten an den Eingängen zu vermeiden. Da in der Nachbarschaft parallel das Fußballspiel des FC Memmingen stattfindet, kann auch die Suche nach einem Parkplatz schwierig werden, sodass auch hier ein frühes Erscheinen ratsam ist.