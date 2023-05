Eishockey-Oberliga: Sergei Topol verlässt den ECDC Memmingen

Sergei Topol wechselt vom ECDC Memmingen zu Oberliga-Konkurrent Höchstadt "Alligators". 2003 wurde der Eishockey-Stürmer sogar in der NHL gedraftet.

Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen hat jetzt einen weiteren Abgang vermeldet: Der 38 Jahre alte Angreifer Sergei Topol verlässt die Indians und wechselt nach zwei Jahren am Hühnerberg zu Liga-Konkurrent Höchstadt „Alligators“.

Sergei Topol galt in Memmingen als Aktivposten

Der Deutsch-Russe erzielte nach Angaben des ECDC in knapp 90 Spielen für die Indians rund einen Punkt pro Partie. Vor allem in seiner ersten Saison in Memmingen sei Topol ein Aktivposten gewesen, so die Indians.

Topol spielte auch schon in der zweitstärksten Liga der Welt

In der vergangenen Saison fiel Topol bereits früh wegen einer langwierigen Verletzung aus. Insgesamt kam er auf lediglich 29 Partien in der Hauptrunde, in denen ihm 19 Punkte gelangen. Die meisten Spiele seiner Karriere absolvierte Topol in der Zweiten Liga Russlands, mehr als 400 Partien kann er dort vorweisen. Aber auch in der zweitstärksten Liga der Welt, der KHL, lief der aus Omsk stammende Angreifer mehr als 80-mal auf. 2003 war er von den Vancouver Canucks im NHL-Draft ausgewählt worden.

Wie der Kader des ECDC für die Saison 2023/24 ausschaut

So sieht die Mannschaft des Eishockey-Oberligisten ECDC Memmingen für die Saison 2023/2024 bislang aus:

Tor: Eisenhut, Meder, Vollmer.

Abwehr: Pokovic (neu, aus Bayreuth), Peleikis (neu, aus Herne), Svedlund, Fleischer (neu, aus Diez-Limburg), Häring (neu, aus Regensburg).