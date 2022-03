Eishockey-Play-offs: ECDC Memmingen schlägt Herne mit 10:3

Die Memminger Indians dominieren im ersten Spiel gegen das Team aus dem "Pott". In der Serie gehen sie mit 1:0 in Führung. Zwei Spieler erzielen einen Hattrick.

18.03.2022 | Stand: 22:36 Uhr

Was für ein Auftakt! Die Memminger Indians haben im ersten Spiel des Play-off-Achtelfinales den Herner EV (HEV) vor 1910 Zuschauern mit 10:3 (2:1; 4:1; 4:1) aus der Halle geschossen. Weiter geht’s am Sonntag ab 18.30 Uhr mit Spiel zwei im rund 600 Kilometer entfernten Herne.

Die zuletzt in personeller Hinsicht arg gebeutelten Indians hatten pünktlich zum Beginn der Play-offs bis auf die Langzeitverletzten Philipp de Paly und Marc Hofmann alle Mann an Bord – auch Jaroslav Hafenrichter, um den sie lange Zeit gebangt hatten. Im Tor vertraute ECDC-Coach Sergej Waßmiller auf Marco Eisenhut.

Bereits nach 53 Sekunden spielten die Indians in Überzahl. Kurz vor Ablauf der gegnerischen Strafe zeigte „Jaro“ Hafenrichter, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Nach Vorarbeit von Ludwig Nirschl und Linus Svedlund zog er direkt vom rechten Bullykreis ab – und drin war das Ding. Die Indians führten bereits in der dritten Spielminute mit 1:0.

Die "Miners" aus dem Ruhrpott graben sich nicht ein

In der Folge gruben sich die „Miners“ aus dem Ruhrpott keineswegs ein und tauchten mehrfach gefährlich vor dem Memminger Tor auf. In der 15. Minute schließlich belohnten sie sich mit dem Ausgleich. Tomi Wilenius verwertete einen Rebound.

In der Schlussminute des ersten Durchgangs schließlich drückten die Indians die Tastenkombination „Copy an paste“ (Kopieren und einfügen): Auf fast identische Art und Weise erzielten sie ihren zweiten Überzahltreffer. Mit einer kleinen Ausnahme: Nun war es Sergei Topol, der per Direktabnahme vom rechten Bullykreis HEV-Goalie Björn Linda überwand. Die Vorlagen kamen von Ex-HEV-Spieler Christopher Kasten und Matej Pekr, der mit 34 Treffern Top-Torjäger der Hauptrunde in der Oberliga Süd war. Beim Stand von 2:1 ging es zum ersten Mal in die Kabinen.

Im zweiten Drittel ging es ebenfalls gleich wieder in der ersten Minute zur Sache: Der ECDC spielte Tic-Tac-Toe, Pohl passte zu Topol – und der machte mit seinem zweiten Treffer das 3:1. Kurz darauf erhöhte Donat Peter auf Vorlage von Hafenrichter und Linus Svedlund auf 4:1 für Memmingen.

Das hat man am Memminger Hühnerberg auch noch nicht gehört

Doch in den Play-offs darf man sich nie ausruhen und sich zu sicher sein: In der 28. Minute verkürzte der HEV durch Sebastian Moberg auf 2:4. Etwa zwei Dutzend mitgereiste Gäste-Fans grölten nun „Her-ne! Her-ne!“. Am Hühnerberg hat man ja schon viel gehört. Das noch nicht.

Wesentlich vertrauter ist da schon „Sweet Caroline“: Das ertönt immer dann, wenn die Indians treffen. Wie in der 38. Minute, als Petr Pohl in Unterzahl die Scheibe eroberte, aufs HEV-Tor zog, Goalie Linda verlud und zum 5:2 einschob.

Noch bevor die Pausensirene ertönte, erhöhte Sergei „Tor-pol“ mit seinem dritten Treffer des Abends auf 6:2. Zu diesem Zeitpunkt hatte man den Eindruck, dass Herne die lange Anfahrt nicht vertragen hatte. Die Anfälle von kollektivem Sekundenschlaf häuften sich nämlich. Und die Indians nutzten das gnadenlos aus.

"Jaro" Hafenrichter vollendet in der 48. Minute zum zweiten Mal direkt

Im Schlussdurchgang waren erst drei Minuten gespielt, da gaben die Gäste bekannt, dass sie sich noch nicht geschlagen geben wollten: Robert Peleikis erzielte das 3:6. Ok, Herausforderung angenommen, sagten die Indians: Alec Ahlroth legte in der 48. Minute vor dem Gäste-Tor auf, Hafenrichter vollendete zum zweiten Mal direkt: 7:3. Und das gegen eine Mannschaft, die noch vor ein paar Tagen die "Piranhas" aus Rostock in den Pre-Play-offs der Oberliga Nord mit 12:4 und 6:1 vom Eis gefegt hatte.

Apropos Überlegenheit: In der 51. Minute stellte Pekr im Powerplay auf 8:3. Von den Fans aus Herne war längst nichts mehr zu hören, dafür umso mehr aus der ECDC-Fankurve. Das wiederum beflügelte die Spieler des ECDC, und ganz besonders Milan Pfalzer, der in der 55. Minute auf 9:3 erhöhte. Zum wiederholten Male hatte es die Herner Verteidigung den Hausherren aber auch allzu leicht gemacht.

Die letzten beiden Minuten liefen, doch einer hatte noch immer nicht genug: Nach Sergei Topol sicherte sich auch Jaroslav Hafenrichter einen Hattrick und schraubte das Ergebnis in den zweistelligen Bereich.

Was für ein Schlussakkord! Aber nur für dieses Spiel. Die ECDC-Play-off-Festspiele haben - so scheint's - gerade erst begonnen.