Eishockey: Sechs Memmingerinnen spielen für Deutschland

Ein halbes Dutzend Spielerinnen der Memminger Indians nehmen mit der deutschen Nationalmannschaft an der Eishockey-Weltmeisterschaft in Dänemark teil.

24.08.2022 | Stand: 16:32 Uhr

Frauen-Bundestrainer Thomas Schädler hat gemeinsam mit seinem Trainerteam die finalen Personalentscheidungen getroffen und den Kader der deutschen Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Dänemark nominiert.

Von den Frauen der Memminger Indians sind die Angreiferinnen Sonja Weidenfelder, Laura Kluge und Anne Bartsch dabei, außerdem Daria Gleißner und Carina Strobel (beide Verteidigung) sowie Neuzugang Lilly Uhrmann (Tor).

Nach der Anreise stand für das Team eine weitere Vorbereitungsphase mit intensiven Trainingseinheiten sowie einem weiteren Testspiel an. Bevor die Frauen-Nationalmannschaft in der Auftaktpartie am 25. August ab 15.30 Uhr auf die Auswahl aus Ungarn trifft, bestritt das Team ein Testspiel gegen Tschechien. Dieses endete mit 3:2 für das deutsche Team.

In der Vorrunde trifft Deutschland am 27. August auf Schweden

Im weiteren Turnierverlauf der Vorrundengruppe B trifft die deutsche Mannschaft auf Schweden (27. August, 15.30 Uhr), Tschechien (29. August, 15.30 Uhr) sowie auf die Gastgeberinnen aus Dänemark (30. August, 19.30 Uhr). In der Gruppe A sind die Teams aus Japan, Kanada, USA, Finnland und der Schweiz aktiv.

Beide Testspiele in Füssen gegen die Auswahl aus Ungarn entschieden die deutschen Frauen zu ihren Gunsten. Das erste Spiel gewannen sie mit 1:0. Das entscheidende Tor erzielte Bernadette Karpf in der 16. Minute. Das zweite Testspiel gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) durch die Treffer von Katharina Jobst-Smith (ehemals ECDC) und Theresa Wagner mit 2:1.

Nationaltrainer Thomas Schädler sagt: Testspiele gegen Ungarn haben uns gutgetan

„Man hat gemerkt, dass die Spielerinnen fast neun Monate Pause hatten – ohne internationalen Wettkampf. Daher haben uns die beiden Testspiele gegen Ungarn gutgetan. Die beiden Siege in den Testspielen möchte ich aber nicht überbewerten. Die Auswahl aus Ungarn ist eine schwierig zu spielende Mannschaft“, erklärte Trainer Schädler.

Er führte weiter aus: „Wir sind gut vorbereitet, aber wir müssen am Donnerstag wieder unsere Leistung abrufen, damit wir das Spiel gewinnen können.“ Das Frauen-Team des DEB reiste am Sonntag mit 23 Spielerinnen nach Dänemark. „Die finale Kaderfindung war nicht einfach für uns. Alle Spielerinnen haben sehr gut gearbeitet, daher war es für uns als Trainerteam keine einfache Entscheidung. Deshalb bedanke ich mich vor allem bei den ausgeschiedenen Spielerinnen für ihren Einsatz“, sagte Thomas Schädler.

Daria Gleißner vom ECDC Memmingen: Die Stimmung im Team ist gut

Mit Blick auf die Vorbereitung und auf die Weltmeisterschaft sagte die Memminger Verteidigerin Daria Gleißner: „Wir haben uns in Füssen intensiv auf die WM vorbereitet und als Mannschaft zusammengefunden. Die Stimmung im Team ist gut.“

Der Sender Magenta Sport zeigt alle Gruppenspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft sowie die K.-o.-Phase mit deutscher Beteiligung ab dem Viertelfinale live und kostenfrei. Zudem überträgt Magenta Sport auch das Finale am Sonntag, 4. September, live.