„Eishockeyspieler des Jahrhunderts“ beim ECDC Memmingen

Eishockey-Legende Erich Kühnhackl erhält beim Sponsorenabend des ECDC Memmingen in Günz von mehr als 200 Gästen Applaus im Stehen.

12.09.2023 | Stand: 12:40 Uhr

Ein Höhepunkt der Veranstaltung war ein Interview mit dem deutschen „Eishockeyspieler des Jahrhunderts“, Erich Kühnhackl. Beim Sponsorenabend des ECDC Memmingen in „Laupheimers Feststadl“ in Günz spendeten mehr als 200 begeisterte Gäste Kühnhackl, der am 17. Oktober 73 wird, Applaus im Stehen.

Die neuen ECDC-Trikots werden präsentiert

Die Indians präsentierten ihren Sponsoren an diesem Abend auch ihre Männer- und Frauenmannschaft und stellten dabei die neuen Trikots der Saison 2023/24 vor. Neben den Sponsoren nahmen außer Kühnhackl zahlreiche weitere Ehrengäste an der Veranstaltung teil, darunter der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, Bundestagsabgeordneter Stephan Stracke und Professor Helmut Friess von der TU München.

Spendenscheck für die "Stiftung Chirurgie" an der TU München

Zu Beginn der Veranstaltung, die von Marco Zettler und Sascha Rienäcker moderiert wurde, überreichte Peter Gemsjäger, Sportlicher Leiter der ECDC-Frauen, einen Spendenscheck über 4000 Euro an Friess – für die „Stiftung Chirurgie“ an der TU München. Die ECDC-Frauen sind seit vergangener Saison Sonderbotschafterinnen dieser gemeinnützigen Organisation. Unter viel Applaus folgte die Vorstellung der Oberliga-Mannschaft der Männer des ECDC. Deren Sportlicher Leiter Sven Müller gab eine Platzierung zwischen Rang vier und sechs als Ziel für die kommende Saison aus. Anschließend folgte die Vorstellung der Frauen-Bundesligamannschaft. Live auf der großen Leinwand zugeschaltet wurden dabei auch die acht Memminger Nationalspielerinnen, die zeitgleich bei einem internationalen Turner in Zürich im Einsatz waren.

Abschließend gaben Helge Pramschüfer, Vorsitzender des ECDC Memmingen, sowie die beiden Sportlichen Leiter Sven Müller und Peter Gemsjäger einen kurzen Ausblick auf die kommende Saison und bedankten sich bei allen Sponsoren für die „tolle Unterstützung in der kommenden Saison“.

Agentur JB SportManagement: „Neue Maßstäbe gesetzt“

Für die veranstaltende Agentur „JB SportManagement“, die für die Sponsorenakquise beim ECDC verantwortlich ist, war die Veranstaltung in Günz eine „rundum gelungene Veranstaltung, die neue Maßstäbe setzte und die hohe Wertschätzung des Eishockeysports in der Stadt Memmingen zum Ausdruck brachte“.