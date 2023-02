Eisplatte kracht auf Lkw und reißt Loch in Führerhaus

Wenn Lkw-Fahrer Schnee und Eis auf ihren Fahrzeugen nicht entfernen, kann das schlimme Folgen für andere Fahrer haben. Wie am Montag auf der A7 und A96.

28.02.2023 | Stand: 12:59 Uhr

Fahrzeuge, die zum Teil noch mit Schnee und Eis bedeckt waren, hatte die Autobahnpolizei Memmingen bei einer Schwerpunkt-Kontrolle am Montagnachmittag auf der A96 und A7 im Blick. Dabei kam es in dem Bereich zu mehreren Unfällen.

Bereits vor der Kontrolle krachte es am Vormittag auf der A 7 bei Wolfertschwenden und kurze Zeit später auf der A96 bei Memmingerberg. In beiden Fällen war jeweils das Fahrzeug dahinter von herabfallenden Eisplatten beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Es entstand Schaden von jeweils etwa 1000 Euro.

A7: Eisplatte knallt mit voller Wucht gegen Lkw - Loch im Führerhaus

Ein dritter Unfall folgte gegen 10.45 Uhr auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen. Kurz vor dem Parkplatz Brühl-West überholte der Fahrer eines Sattelzugs einen anderen Lkw. Von seinem Laster löste sich dabei eine Eisplatte, die den anderen Sattelzug mit voller Wucht traf. Und zwar so heftig, dass sie ein Loch in die Verkleidung des Führerhauses riss.

Der 50-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von knapp 3000 Euro. Der Fahrer des Sattelzugs, der überholt hatte, machte sich einfach aus dem Staub. Die Polizei sucht diesen Fahrer und ermittelt sogar strafrechtlich: Der Unbekannte müsste den Vorfall mitbekommen haben und flüchtete dennoch. Zeugenhinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 08331/100-311.

Was ist, wenn eine Eisplatte vom Lkw niemanden trifft?

Doch damit nicht genug: Ein Polizist beobachtete während der Kontrolle, wie zwei weitere Eisplatten vom Dach eines Lkw auf die Fahrbahn fielen. Dadurch richteten sie allerdings keinen Schaden an. Die Autobahnpolizei hielt daraufhin einen 47-jährigen Lkw-Fahrer auf der A 96 bei Holzgünz an. Der Ausländer musste eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe hinterlegen.

In einem weiteren Fall waren Polizisten gerade auf dem Bayernring in Memmingen unterwegs, als ein Lkw Eisplatten verlor, die auf die Gegenfahrbahn flogen. Sie hielten den 63-jährigen Fahrer an und brummten ihm ein Bußgeld auf.

Die Polizei nahm nach eigenen Angaben alle Fahrzeuge genau unter die Lupe. Die Lkw-Fahrer durften erst weiterfahren, nachdem sie ihre Fahrzeuge komplett von Schnee und Eis befreit hatten.

Im Winter kommt es auf der A7 und A96 immer wieder durch Unfälle durch herabstürzende Eisplatten, wie auch kurz vor Weihnachten 2022.