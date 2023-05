5,7-Millionen-Euro-Bau wird aus dem Dornröschenschlaf erweckt

Sieben Jahre später als geplant wird das Haus zur Schützenkultur im Schwäbischen Bauernhofmuseum Illerbeuren eröffnet. Warum das so lange gedauert hat.

24 pinkfarbene „Tränende Herzen“ schmücken die Bühne in dem Zelt, in dem der jahrelang sehnlichst erwartete Festakt endlich stattfindet: Es wird das Schützenkompetenzzentrum „Haus zur Schützenkultur“ auf dem Areal des Schwäbischen Bauerhofmuseums Illerbeuren eröffnet – nach einem fast siebenjährigen Dornröschenschlaf. Der Bau wurde für 4,7 Millionen Euro geplant, mit etwa 5,7 Millionen Euro realisiert und mit rund 1,2 Millionen Euro vom Land Bayern gefördert. Ursprünglich sollte das Schützenkompetenzzentrum bereits am 10. Juli 2016 eingeweiht werden. Eine Woche vor dem Termin mussten damals die bereits in dem dreistöckigen Gebäude platzierten, historischen Schützen-Exponate wieder entfernt werden, weil im Untergeschoß ein Wasserschaden aufgetreten war.

Streitgkeiten um Wasserschaden werden mit Vergleich beendet

Fast sieben Jahre danach konnten die Streitigkeiten mit dem Architekturbüro Kern Architekten Mindelheim nun mit einem Vergleich beendet und das Großprojekt eröffnet werden. Der Sportschützenverband Schwaben beteiligte sich an dem bayernweit einmaligen Museum mit 75.000 Euro, der Zweckverband mit 3,45 Millionen Euro. Die Förderungen betrugen eine Million Euro vom Bayerischen Kulturfonds, 500.000 Euro von der Bayerischen Landesstiftung, 90.000 Euro von der Landesstelle für nicht staatliche Museen, 750.000 Euro kamen von Leader.

Bei der Eröffnung (von links): Landesschützenmeister Christian Kühn, schwäbischer Schützen-Präsident Ernst Grail, Zweckverbandsvorsitzender Martin Sailer, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, die Vorsitzende des Heimatdienstes Illertal Simone Zehnpfennig-Wörle und Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer.

Beide Parteien teilen sich die Verfahrenskosten

Laut Bezirkstagspräsident Martin Sailer konnte der vom Gericht beauftragte, unabhängige Gutachter mit mehrmaligen Pegelmessungen nicht nachweisen, dass etwa bei Starkregenereignissen weiteres Wasser in das Gebäude eindringt. Den Architekten seien bei der Bauausführung daher keine Mängel nachweisbar gewesen, sagt Sailer. Kurz vor der offiziellen Inbetriebnahme des Schützenkompetenzzentrums hatte der Zweckverband mit dem Architekturbüro einen Vergleich geschlossen, nach dem sich die beiden Parteien die Verfahrenskosten teilen. Durch den jahrelangen Rechtsstreit sei das Projekt „nicht wesentlich teurer geworden, weil es dem Grunde nach zu Ende gebaut wurde“, betont der Verbandsvorsitzende. Die Kosten für den Gutachter und die Rechtsanwälte seien bei einer Bausumme von 5,7 Millionen Euro „vernachlässigbar“.

Bezirk Schwaben zählt 900 Schützenvereine mit 100.000 Mitgliedern

Das große Manko sei aber, dass man das Haus fast sieben Jahre vorher hätte eröffnen wollen. Bereits seit zwei Jahren sei klar gewesen, dass hier kein erneuter Wasserschaden auftreten wird. Jahrelang sei er von den Schützen gefragt worden, wann die Eröffnung endlich erfolge. Gerade die Schützen hätten mit ihrer Förderung für das Projekt einen großen Beitrag geleistet. Der Bezirk zähle rund 900 Schützenvereine mit über 100.000 Mitgliedern. Als Verbandsvorsitzender sei es ihm wichtig gewesen, den Rechtsstreit vor der Eröffnung beendet zu haben, sagt Sailer.

Jeder kann seine Schießkünste testen

Jeder Museumsbesucher und jede Museumsbesucherin kann nun in dem Haus – ohne zusätzlichen Eintrittspreis – „500 Jahre Schützengeschichte“ erleben, und (ohne Altersbegrenzung) mit einer kiloschweren, als Lichtgewehr umgebauten Waffe eigene Schießkünste testen: Bei einem Treffer ertönt ein akustisches Signal. Das Erdgeschoß bietet einen Rundgang durch die Schützengeschichte. Das Untergeschoß zeigt insbesondere das „Handwerkszeug“ zur Waffenherstellung, wie etwa eine alte Drehbank, eine gusseiserne Ständerbohrmaschine, zahlreiche historische Teilermaschinen und Schießstände. Das Obergeschoß versetzt den Besucher in die Atmosphäre eines Schützen-Vereinsheimes mit Schützenwiese und Scheibenhimmel mit 2000 Exponaten.