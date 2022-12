Energie sparen: Memminger Stadtverwaltung schließt zwischen den Jahren weitgehend

Während dieser Betriebsferien müssen Räume nicht voll geheizt werden.

Die Stadtverwaltung Memmingen wird heuer erstmals zwischen den Jahren weitgehend geschlossen sein. Von Dienstag, 27. Dezember, bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, wird es nur einen Notbetrieb geben, teilt die Stadt mit. Diese Betriebsferien sollen genutzt werden, weitere Energie einzusparen. Mehrere Gebäude müssten so zwischen Weihnachten und Neujahr deutlich weniger geheizt werden.

„Wir sparen dadurch erheblich Gas und Strom in einer Zeit, in der sowieso viele Beschäftigte gerne frei haben. Einige Ämter wie Ordnungsamt oder Einwohnermeldeamt müssen freilich für fristgebundene Serviceleistungen geöffnet bleiben“, sagt Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Durch die Schließung könnten beispielsweise das Rathaus und das Welfenhaus vom 1. Weihnachtsfeiertag an bis Neujahr acht Tage lang bei einer Temperatur von zehn bis elf Grad gehalten werden. Für Gebäude, die von der Verwaltung angemietet sind, liefen noch Gespräche mit den Vermietern, inwieweit auf das Heizen verzichtet werden kann. „Wir müssen handeln“: Tut die Stadt Memmingen in Sachen Klimaschutz noch zu wenig?

Nicht alle Abteilungen sind geschlossen

Aber nicht alle Abteilungen der Stadtverwaltung werden geschlossen. Im Dienst und geöffnet bleiben der Bauhof mit dem Bereitschafts- und Winterdienst, Ordnungs- und Gewerbeamt, das Amt für Brand- und Katastrophenschutz, die Veranstaltungsstätten, Hallenbad, Jobcenter, Eissporthalle, Stadtbibliothek, Stadtgrün und Friedhöfe, Gesundheitsamt und das Seniorenheim Bürgerstift. Auch das Einwohnermelde- und Passamt muss geöffnet bleiben, um Fristen für die anstehende Oberbürgermeisterwahl einhalten zu können. Das Stadtmuseum im Hermansbau startet bereits am 22. Dezember in die Winterpause, die bis Mai dauern wird. Was bei einem Blackout zu tun ist: Öffnen die Supermärkte, muss ich zur Arbeit?

Kfz-Zulassung nur für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Die Kfz-Zulassungsstelle ist am 29. und 30. Dezember von 8 bis 12 Uhr laut Stadt ausschließlich für die Neuzulassung von Elektro- und Hybridfahrzeugen geöffnet. An diesen Tagen werden keine anderen Vorgänge bearbeitet. Das sei wegen der Reduzierung der Förderung für den Kauf von Elektrofahrzeugen ab 2023 und Lieferverzögerungen in der Automobilbranche nötig. Wie voll sind die Gasspeicher? Das ist der aktuelle Füllstand der Gasspeicher in Deutschland

Ausländeramt und Standesamt bleiben am 28. und 29. Dezember für den Publikumsverkehr geöffnet. Während der Schließzeit können Trauungen im Rathaus allerdings nicht stattfinden.

Der Not- und Bereitschaftsdienst sei immer gewährleistet. Manche Ämter werden für die Notbesetzung Räume in anderen Verwaltungsgebäuden nutzen, damit möglichst wenige Gebäude beheizt werden müssen.