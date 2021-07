Der FCM spielt gegen Aufsteiger SC Eltersdorf ab der 53. Minute in Unterzahl und führt bis kurz vor Schluss mit 1:0. Warum er dann doch nicht gewonnen hat.

24.07.2021 | Stand: 12:43 Uhr

94 Spielminuten lang tänzelte, hüpfte, gestikulierte und schrie er an der Außenlinie. Nach der Partie stand Bernd Eigner, Trainer des SC Eltersdorf, gelöst und strahlend in der Interview-Zone der Memminger Arena und gestand den dort versammelten Reportern in schönstem Fränkisch: „Ein Stück weit war der Punktgewinn natürlich glücklich für uns.“