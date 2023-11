Wohin mit all dem Müll der Memminger?

Gelber Sack, Gelbe Tonne oder Wertstoffinseln: Die Mitglieder des Umweltausschusses diskutieren über Für und Wider der Systeme. Das Ergebnis.

08.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Alle drei Jahre steht das Thema erneut zur Debatte. Alle drei Jahre wird das Für und Wider abgewogen. Die Frage dabei ist immer dieselbe: Wie soll der Müll in Memmingen entsorgt werden? Bleibt die Stadt beim bisherigen System der Wertstoffinseln in Kombination mit einem Wertstoffhof oder werden der Gelber Sack oder als Alternative die Gelbe Tonne eingeführt? Jetzt stand das Thema in der jüngsten Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses auf der Tagesordnung – und die Diskussion erzielte ein eindeutiges Ergebnis.

Der Hintergrund: Die Stadt Memmingen ist für den Großteil der Abfälle aus Haushalten zuständig. Eine Ausnahme bilden die Verkaufsverpackungen, also Altglas, Teilmengen des Altpapiers, Leichtverpackungen aus Kunststoff und Alu/Weißblech. Für die Verwertung dieser Abfälle dient das Verpackungsgesetz als Basis und sieht Hersteller sowie Handel zuständig. Dazu ist, so erklärte es Dietmar Hörberg als Leiter des städtischen Amts für Abfallwirtschaft und Abwasser, ein umfassendes Rücknahmesystem direkt beim privaten Endverbraucher oder eben in der Nähe einzurichten. Wichtig dabei: Die Kosten werden auf die Verkaufsverpackungen umgelegt, so dass damit nicht die kommunalen Müllgebühren belastet werden.

Das bisherige System: In Memmingen gibt es derzeit das Bringsystem – ermöglicht über ein zentrales Wertstoff- und Problemmüllzentrum sowie 51 Wertstoffinselstandorte mit etwa 500 Containern. Aufgabe der Stadt ist dabei, die Stellplätze vorzuhalten, das Umfeld der Container zu reinigen und die Bürger zu beraten. Die Laufzeit für die jetzige Form der Verpackungssammlung endet zum 31. Dezember 2024. Deswegen musste eine Entscheidung getroffen werden, wie es in den Jahren vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2027 weitergehen soll.

Vor- und Nachteile: Dietmar Hörberg machte den Gremiumsmitgliedern Vor- und Nachteile des Bring- aber auch des Holsystems deutlich. Bei den Wertstoffinseln gebe es negative Aspekte zur Optik und dem Lärm. Die Verbraucher müssten den Müll erst dorthin transportieren; ein Mehraufwand im Vergleich zur Abholung. Zu den stark kritisierten Punkten gehören Verunreinigungen und wilde Müllablagerungen bei den Wertstoffcontainern und im Umfeld. Überfüllte Wertstoffcontainer seien vor allem am Wochenende ein Problem und würden zu Missmut bei den Nutzern führen.

Schilder weisen auf die richtige Nutzung hin. Bild: Maike Scholz

Vorteil sei hingegen, dass kein zusätzlicher Stellplatz für eine Gelbe Tonne oder die Lagerung von Gelben Säcken auf privatem Grund nötig werde. Außerdem könne man flexibel bei der anfallenden Menge von Müll reagieren. Den Verschmutzungen würde mit regelmäßiger Reinigung entgegengewirkt. Das System ist laut Hörberg „relativ gut akzeptiert“. „Gelbe Säcke werden nicht mehr gerne genommen, weil sie im Handling unpraktisch sind“, so der Amtsleiter. Dann eher die Gelbe Tonne. Doch dort bestehe die Gefahr, dass mehr Fremdstoffe in der Tonne landen. Die Rundungen bei den Containern hingegen seien zu klein, um bewusst zu viele Fremdstoffe zu entsorgen.

Zahlen und Daten im Vergleich: Im Jahr 2022 wurden in Memmingen je Einwohner 22 Kilogramm Leichtverpackungen erfasst. Laut Abfallbilanz des Bayerischen Landesamtes für Umwelt wurden im Jahr 2021 im Durchschnitt in Bayern 23,8 Kilogramm je Einwohner und speziell in Städten 24,8 Kilogramm je Einwohner erhoben. Im Umfeld der Container werden Wertstoffe, vor allem aber auch Abfälle wie Rest- und Sperrmüll abgestellt. Die Menge in Memmingen beträgt im Durchschnitt der vergangenen 26 Jahre 180 Tonnen pro Jahr. Durch Hinweisschilder an den Standorten konnte diese Menge seit März 2019 auf etwa 130 Tonnen pro Jahr reduziert werden, so Hörberg.

72 Prozent der Kommunen in Bayern nutzen als Sammelsystem den Gelben Sack oder die Gelbe Tonne. „Ein Mischsystem wäre toll. Wer Platz für die Gelbe Tonne hat, nutzt diese, andere die Wertstoffinseln“, sagte Hörberg. Ein solches System werde allerdings nicht angeboten. Klar sei für ihn auch: Entscheide man sich für die Gelbe Tonne, würden immer noch Container für Glas und Papier an den Standorten verbleiben müssen. Probleme seien dann dieselben.

Die Meinung der Ausschussmitglieder: „Die Mülldebatte ist ein Quell von jahrzehntelangem Ärgernis. Es wird nie die Ideallösung geben“, meinte Sabine Rogg (CSU). Dem stimmten Christoph Baur (CSU), Rupert Reisinger (Die Linke) sowie Matthias Ressler (SPD) zu. Jürgen Kolb (FW) plädierte für mehr Umwelterziehung in Kitas und Schulen, um Vermüllungen zu verringern. Es gehe ihm darum, von klein auf das richtige Entsorgen zu lernen.

Einstimmig sprachen sich die Ausschussmitglieder für die weitere Nutzung der Wertstoffinseln aus, allerdings mit einer Vereinfachung: Ab dem 1. Januar 2025 sollen die Verpackungen aus Kunststoff und Metall gemeinsam in einem Container zu entsorgen sein.