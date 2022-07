Er erhält den Erkheimer Heimatpreis 2022

Edmund Mikusch wird mit dem Erkheimer Heimatpreis 2022 ausgezeichnet. Bei der Verleihung wird der vielfältige und große Einsatz des 73-Jährigen herausgestellt.

14.07.2022 | Stand: 14:36 Uhr

In Lederhose, weißem Hemd und einem breiten Lächeln auf dem Gesicht trat er beim Volksfest auf die Bühne und nahm seine Urkunde in Empfang: Edmund Mikusch ist mit dem Erkheimer Heimatpreis 2022 ausgezeichnet worden. Was ihm dieser Preis bedeutet und wie es mit Blick auf sein ehrenamtliches Engagement weitergeht, erzählt der 73-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion.

"Allein wäre das nicht möglich gewesen"

Aufregung vor der Preisverleihung? Nicht bei Edmund Mikusch. Er betonte außerdem gleich: „Ich bin schon stolz darauf, aber allein wäre das nicht möglich gewesen.“ Für ihn sei entscheidend: „Mir ist wichtig, dass man nicht danach schaut, was man selbst kriegt, sondern es einem um die Sache geht.“

Bürgermeister stellt hohes Engagement heraus

Genau das war es auch, was der Erkheimer Bürgermeister Christian Seeberger bei der Preisverleihung herausstellte: „Es steht eine Persönlichkeit im Rampenlicht und es fällt der Blick auf jemanden, der sich auf die eine oder andere Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht hat. Edmund Mikusch praktiziert das, wovon viele andere nur reden: Bürgersinn und Solidarität.“

Marktgemeinde Erkheim vergibt Heimatpreis

Die Marktgemeinde Erkheim vergebe den Heimatpreis seit dem Jahr 2022 an verdiente Bürgerinnen und Bürger. Dafür gibt es Vergaberichtlinien. „Die Verleihung des Heimatpreises macht deutlich, wie sehr wir die Leistungen unserer Bürger schätzen“, so Seeberger. Edmund Mikusch lebt seit 73 Jahren im Markt Erkheim. „Du warst und bist auf vielen Feldern und in mancherlei Funktionen aktiv, herausgreifen möchte ich besonders das Wirken für Brauchtum und Völkerverständigung“, sagte der Rathauschef und ergänzte: „Mit deinem Elan, deiner Zielstrebigkeit, deiner Kompetenz und Erfahrung vermochtest du viel zu bewegen. Dein Engagement wirkt direkt ansteckend.“ Edmund Mikusch, langjähriger Mitarbeiter der Memminger Zeitung, ist seit 35 Jahren Leiter der Maibaum-Kommission. Seit 1958 ist er aktives Mitglied bei der Musikkapelle Erkheim, blickt auf 55 Jahre Vorstandsmitgliedschaft zurück. Seit dem Jahr 2007 ist er Ehrenbezirksvorsitzender beim Allgäu-Schwäbischen Musikbund; seit 1964 Mitglied und Gründungsmitglied der Erkheimer Klausen. Neun Jahre lang war er Schülerpate bei der Freiwilligenagentur Schaffenslust. Seit zwölf Jahren setzt er sich für die Nachbarschaftshilfe ein. 1996 gründete er die Bläserschule Günz/Kammel mit. Er ist Organisator zahlreicher internationaler Besuche mit einer Unterallgäuer Blasmusik-Abordnung in Texas, Australien. 1996 erhielt er das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt Tätigen. Das seien nur einige seiner Aktivitäten.

Keine kalte oder egoistische Gesellschaft

„Menschen wie du zeigen durch ihr Wirken, dass unsere Gesellschaft nicht so kalt oder egoistisch ist, wie ihr manchmal nachgesagt wird“, sagte Christian Seeberger. Der Bürgermeister erklärte außerdem: „Es ist immer zu merken, dass du hinter dem stehst, was du tust oder anregst. Es war immer zu merken, dass es dir um die Sache geht und nicht um dich selber.“ Christian Seeberger könne deswegen nur hoffen, dass Edmund Mikusch noch lange in und für Erkheim wirken werde.

Was sagt Edmund Mikusch dazu? „Solange es meine Gesundheit erlaubt.“ Dankesworte gingen auch an seine Frau Maria sowie an die beiden Kinder Simone Stiegeler und Markus Mikusch für die große Unterstützung und Fürsprache.

