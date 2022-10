Er war über 20 Jahre Vorsitzender des Fischertagsvereins in Memmingen

Helmut Scheufele ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Seine große Leidenschaft galt auch dem Judosport.

14.10.2022 | Stand: 10:45 Uhr

Im Alter von 89 Jahren ist Helmut Scheufele verstorben. Der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde er als Vorsitzender des Fischertagsvereins: Dieses Amt bekleidete er ab 1971 für 21 Jahre, länger als alle Vorgänger und Nachfolger seit dem Jahr 1900. Dass er schon beim großen Fischertag 1960 als erster Hauptmann und Gruppenleiter der neu aufgestellten Memminger Landsknechte auftrat – das Amt hatte er bis 1969 inne – ergab sich aus seiner sportlichen Passion. Der Dan-Träger (Schwarzgurt) der Judo-Abteilung im Turnverein Memmingen wurde, wie nahezu alle damaligen Landsknechte, wegen ihrer Kampfsport-Kenntnisse auserkoren. Der Verein erwartete sich wohl beim Krönungsfrühschoppen in der Stadionhalle einen mäßigenden Einfluss der „Kampftruppe“, die bis heute den Ordnungsdienst bei dieser Veranstaltung stellt oder unterstützt. Zwölf Mann umfasste die Truppe – plus Anführer. Letzteren hatte man bei der Uniformbeschaffung allerdings übersehen, was dazu führte, dass Scheufele eine nachträgliche Extra-Anfertigung in den Farben Blau/Weiß erhielt.

