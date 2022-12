Erinnerungen: So warteten jetzige Redakteure einst auf die Bescherung

Maike Scholz und Volker Geyer blicken auf ihre Kindheit und das "Warten aufs Christkind" zurück. Was Eierlikör und eine Mikrowelle damit zu tun haben.

24.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Es ist Heiligabend. Kaum ist man am Morgen aufgestanden, da beginnen sie auch schon – die zähen Stunden bis zur Bescherung. Jedenfalls fühlt es sich in der Kindheit so an. „Warten aufs Christkind“ nennt man diese Kaugummizeit „verharmlosend“. Zudem darf man als Kind nachmittags nicht mehr ins Wohnzimmer, weil Mama und Papa – beziehungsweise das Christkind – ja dort den Baum schmücken und die Geschenke darunter arrangieren müssen. Was also tun? Die Redakteure Maike Scholz und Volker Geyer erinnern sich zurück:

Volker Geyer: Heiligabend 1972 oder 1973. So genau weiß ich das nicht mehr. Auch nicht, wer damals auf die famose Idee gekommen ist, dass ich mit meinen sechs, sieben Jahren am Nachmittag mit meinem Opa zu dessen Stammtisch mitgehen darf, um dort aufs Christkind zu warten. Dazu muss man wissen, dass ich sehr gerne Zeit mit meinem Opa verbracht habe. Er war der beste Geschichtenerzähler. Allerdings blieb bei einem Stammtisch mit älteren Herren keine Zeit für Geschichten. Es war für mich also eine eher fade Angelegenheit – auch wenn ich ein Malbuch und meine beiden Lieblingsmatchboxautos dabei hatte.

"Ich will einen Eierlikör"

Warum ich mich gerade an diesen Nachmittag erinnere, kam so: Als es endlich ans Aufbrechen ging, gab der Wirt jedem noch einen Weihnachtsschnaps nach Wahl aus. Und natürlich wurde auch ich gefragt, was ich trinken möchte. Tja, und dann kam dieser Satz über meine Lippen, von dem ich bis heute nicht weiß, wo der herkam. Denn der kleine Volker sagte mit entschlossener Stimme: „Ich will einen Eierlikör.“ Das Gelächter der Männer können Sie sich vorstellen. Und die Geschichte durfte ich mir später im Familienkreis natürlich immer wieder anhören. Ach ja: Ich bekam selbstredend keinen Eierlikör, sondern wohl ein kleines Bluna – war farblich ja auch gelb und schmeckte mir sicher besser.

Maike Scholz: Der Heiligabend war bei uns ein Tag, der im Zeichen der Familie stand. Am Morgen machten wir uns zu einem Spaziergang auf. Ich erinnere mich an die Wettläufe mit meiner Schwester im Wald, während meine Uroma, meine Großeltern und Eltern eine Reihe bildeten, sich unterhakten und sich über Neuigkeiten im Ort unterhielten. Ich hatte schon immer „Rhabarber-Ohren“, wie sie meine Mama nennt. Soll heißen: Ich war schon immer aufmerksam und obwohl meine Ohren keineswegs Rhabarber-Blättern gleichen, waren sie wohl groß genug, um alles zu verstehen, was ich denn hören wollte. So kam es, dass eine Überraschung platzte.

Das Geschenk schon vorab ausgeplaudert

Nach dem Spaziergang, ich war fünf Jahre alt, reichte mir meine Uroma eine Tasse Kakao. Mein Lieblingsgetränk – bis heute. Die Milch dafür wurde auf dem Herd erwärmt. Bevor ich nach der Tasse griff, lugte ich noch einmal durch das Schlüsselloch zum Wohnzimmer hinein. War das Christkind schon da? Ja! Ich erinnere mich an bunte Geschenke, die unter dem Weihnachtsbaum lagen. Das musste ich sogleich verkünden. Und weil ich zuvor meinen Eltern gut zugehört hatte, schrie ich dann heraus: „Oma, Opa: Ich weiß, was das Christkind euch bringt! Eine Mikrowelle.“ Die Überraschung war dahin. Die Milch wurde danach dennoch auf dem Herd erwärmt und eines ist auch geblieben: Weihnachten im Kreise meiner Liebsten.

