Geldautomat der Sparkasse Erkheim heute Nacht gesprengt

Unbekannte haben heute Nacht einen Geldautomaten in der Sparkasse in Erkheim im Unterallgäu gesprengt. Die Täter flüchteten Richtung Autobahn A96.

19.01.2023 | Stand: 08:05 Uhr

In Erkheim (Kreis Unterallgäu) wurde heute Nacht gegen 2 Uhr ein Geldautomat in der Sparkassen-Filiale in der Günztalstraße gesprengt. Wie das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) mitteilt, flüchteten die Täter anschließend mit einem schwarzen Pkw Richtung A96. Das BLKA hat die Ermittlungen übernommen. Der Sprengstoff soll in den kommenden Tagen genauer untersucht werden.

Geldautomat in Erkheim gesprengt: Polizei sucht Zeugen

Nach der Geldautomaten-Sprengung in Erkheim suchen die Ermittler Zeugen und haben folgende Fragen:

Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Günztalstraße 11 in 87746 Erkheim verdächtige Personen aufgefallen?

Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089/1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

