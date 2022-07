Motorradfahrer bei Unfall auf der A96 schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Krad und einem Pkw ereignete sich am Freitagnachmittag an der Anschlusstelle Erkheim.

09.07.2022 | Stand: 16:06 Uhr

Ein 60-jähriger Biker aus Oberbayern fuhr mit seiner Kawasaki auf der A 96 in Richtung Lindau. Als er an der Anschlusstelle Erkheim die Autobahn verlassen wollte, verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in der kurvigen Abfahrt die Kontrolle über sein Krad.

A96 bei Erkheim: Motorradfahrer kracht in BMW

Der Motorradfahrer geriet mit seiner Maschine auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden BMW eines 36-jährigen Unterallgäuers. Der Kradfahrer stürzte und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 7.000 Euro.

