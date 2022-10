Säugling liegt im Unterallgäu hilflos und allein in verrauchter Wohnung

Beißender Rauch erfüllt die Wohnung. Die Polizei findet einen hilflosen Säugling in Erkheim im Unterallgäu. Warum hat die Mutter ihr Baby allein gelassen?

Eine junge Frau lässt sich in einem Schuhgeschäft in Erkheim (Landkreis Unterallgäu) auf den Boden fallen. Sie trägt nur einen Schlafanzug und ist offensichtlich verwirrt an diesem späten Dienstagvormittag. Auch mit den Beamten der Polizeistreife möchte sie nicht sprechen, reagiert stattdessen zunehmend aggressiv.

Ein Abgleich ihrer Fingerabdrücke klärt die Identität. Es stellt sich heraus, dass die junge Frau erst vor drei Monaten Mutter einer Tochter geworden ist. Wo sich ihr Baby befindet? Auch auf diese Frage hat die Frau keine Antwort.

An der bekannten Wohnungsanschrift in einem Nachbarort von Erkheim findet die Polizei Mindelheim das Kind jedenfalls nicht. Auch die dort befragten Mitbewohner geben keinerlei Hinweise auf den Verbleib des Babys.

Baby mit dem Rettungsdienst in die Kinderklinik

Es ist schließlich Kommissar Zufall, der hilft: Die Polizei findet den Säugling allein in der Wohnung eines Bekannten der Frau in Erkheim. Die Wohnung ist mit beißendem Rauch gefüllt. Auf dem eingeschalteten Herd verbrennt das Mittagessen. Die Mutter hatte die Wohnung in ihrem verwirrten Zustand einfach verlassen. Aber dem Baby geht es zum Glück gut.

Zur Vorsicht wird der Säugling durch den Rettungsdienst in die Kinderklinik nach Memmingen gefahren. Auch die Mutter wird aufgrund ihres psychischen Zustandes in eine Klinik eingeliefert.

