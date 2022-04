Der Stadtrat in Mindelheim macht den Weg für Windkraft im Stadtwald frei. Er sieht aber auch die Unternehmen in der Pflicht, an die eine klare Forderung geht.

28.04.2022 | Stand: 12:07 Uhr

Der Mindelheimer Stadtrat hat ein klares Zeichen für die Nutzung der Windkraft im Stadtwald gesetzt. Mit 20 gegen zwei Stimmen sprach sich das Gremium für ein Bauleitplanverfahren aus, um Baurecht für mehrere Windräder zu schaffen. Wie viele solche Anlagen östlich von Mindelheim entstehen werden, ist derzeit noch unklar.

