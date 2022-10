Erste Regiearbeit der neuen Intendantin feiert Premiere

Christine Hofer spricht über ihre Inszenierung von Ödön von Horváths Volksstück „Kasimir und Karoline“ für das Landestheater. Es spielt auf dem Oktoberfest.

19.10.2022 | Stand: 17:44 Uhr

Frau Hofer, Sie stehen kurz vor Ihrer ersten Premiere in Memmingen. Wie laufen die Proben zu Ödön von Horváths Volksstück „Kasimir und Karoline“?

Christine Hofer: Im Moment ist alles wahnsinnig eng, das ist die vierte Premiere innerhalb von zwei Wochen und zudem hatte uns eine Mini-Coronawelle erwischt. Es knirscht schon ein wenig im Betrieb. Ich hoffe, dass am Freitag alles gut geht.

Sie haben schon bei der Spielplanvorstellung betont, wie sehr Sie sich darauf freuen, dieses Stück zu inszenieren. Warum ist das so?

Hofer: Weil uns Ödön von Horváth über die Geschichte von zwei Menschen viel über einen gesellschaftlichen Zustand erzählt. Er führt uns dabei ganz charmant zu der Frage, ob das denn so laufen muss wie zwischen Kasimir und Karoline. Die Antwort ist ja. Die Uraufführung war 1932, zwischen den beiden Weltkriegen, mitten in einer Weltwirtschaftskrise und nach einer Epidemie, nämlich der Spanischen Grippe. Damals waren die Menschen noch nicht so zuversichtlich wie wir heute, dass die Wissenschaft etwas dagegen finden würde. Und wir stehen in dem Stück vor dem großen historischen Ereignis der Machtergreifung durch Adolf Hitler. Dieser Zustand interessiert mich. Was ist passiert, dass man andere Gruppen, nämlich die Juden, dafür verantwortlich macht, dass es einem so schlecht geht? Das ist eine wahnsinnig spannende Frage auch für die heutige Zeit.

Christine Hofer bildet mit Alexander May das neue Intendanten-Duo des Landestheaters Schwaben in Memmingen. Bild: Martina Diemand

Sie greifen in Ihrer Fassung auf Textfragmente zurück, die gerade das betonen.

Lesen Sie auch

Nach dem Umbruch: So startet das Landestheater in die neue Spielzeit Landestheater Schwaben in Memmingen

Hofer: Wer unsere Demokratie heute kritisiert, muss immer auch zu werten wissen, dass man das auch darf. Horváth konnte es damals nicht. Er hat deshalb ein zweites Buch geschrieben mit Szenen, die nie aufgeführt wurden, weil er sich nicht getraut hat, sie reinzuschreiben. Zum Beispiel wie Verschwörungstheorien am Biertisch diskutiert werden oder wie nach einem Schuldigen fürs Weltgeschehen gesucht wird. Es geht auch um die Befindlichkeit, sich nicht in einer Partei repräsentiert zu fühlen. Man sieht, wie solche Menschen Respekt und Anstand verlieren. Darauf müssen wir heute alle aufpassen.

Verlieren auch Kasimir und Karoline Ihren Anstand?

Hofer: An Karoline hat mich gefesselt, wie sie in ihrem Alltagsstress gefangen ist, wie sie kämpfen muss um ihre Existenz. Sie schafft einen Mini-Aufstieg als Sekretärin, träumt von einem weiteren kleinen gesellschaftlichen Aufstieg und will auf dem Oktoberfest mal richtig loslassen und feiern. Diese Sehnsucht, endlich mal nur zu genießen, können wir uns alle vorstellen nach zwei Jahren Pandemie. Aber wie es so ist im Leben, ihr Bräutigam ist seine Arbeit los geworden und die kleine Stütze, die man damals bekommen hat, reicht nicht zum Überleben. So beginnt ihr ohnmächtiger Kampf.

Sie kommen aus Berlin, waren Sie überhaupt schon einmal auf dem Oktoberfest?

Hofer: Ich habe dieses Jahr zum ersten mal versucht, hinzugehen, aber als ich davor stand, war es mir zu voll und ich bin ich wieder umgedreht. Diese Menschenmassen konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Das besondere an solchen Volksfesten ist ja, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt, mit denen man vorher keinen Kontakt hatte, dass verschiedene gesellschaftliche Schichten auf einer Bierbank sitzen – da wittert man die Chance, ein Netzwerk für einen Aufstieg knüpfen zu können. Doch das war damals wie heute nicht so leicht. Das hat Horváth sehr genau beobachtet und das ist bis heute relevant. Das ist das Spannende an diesem Autor.

Das Bühnenbild und die Kostüme für das Stück hat Ihr Mann Dirk Seesemann entworfen, der Bühnenbildner und Theatermaler ist und den Malersaal der Schaubühne Berlin leitet. Arbeiten Sie öfter zusammen?

Hofer: Wir arbeiten schon seit den 1990er Jahren künstlerisch zusammen, haben uns als Künstlerteam zusammen entwickelt und treffen uns für bestimmte Stoffe immer wieder. Bei Kasimir und Karoline war ziemlich klar, dass wir das zusammen machen.

Verraten Sie uns schon, wie das Bühnenbild aussieht?

Hofer: Wir wollten ein bisschen Wiesnstimmung haben, die Vorlage war ein Spiegelkabinett, das es auch heute noch in München gibt. Da laufen die Figuren durch und stoßen auf andere, mit denen sie nicht gerechnet haben. Wir wollten aber auch, dass sich als Bild etwas Karussellartiges wiederfindet. Außerdem hat Dirk Seesemann Requisiten im Stil von George Grosz entworfen, nämlich in 2D. Es macht den Schauspielerinnen und Schauspielern großen Spaß, damit zu spielen.

Damit sind wir bei Ihrem neuen, sehr jungen Ensemble: Wie war die Arbeit mit ihm?

Hofer: Ein großer Teil kam ja direkt von den Endproben an ihren jeweiligen Hochschulen. Da war eine große Leidenschaft zu spüren. Und diese Aufbruchmentalität, von der Hochschule ins Leben zu springen, ist auf das gesamte Ensemble übergesprungen. Das hält alles sehr rege und macht großen Spaß. Auffällig ist, wie wichtig es für sie ist, viel zu reden und zu erzählen. Und sie lesen sehr viel zusätzlich.

Bedeutet es für Sie einen besonders großen Druck, als Intendantin zu inszenieren?

Hofer: Ich versuche ihn auszublenden, habe aber schon ordentlich Adrenalin gerade. Das wechselt mit Schmetterlingen im Bauch, weil ich ganz verliebt bin in das Haus. Dabei nehme ich mir keinen Intendantenbonus, im Gegenteil, ich habe eher schlechtere Probenbedingungen, weil ich finde, die äußeren Bedingungen müssen für Gäste immer komfortabler sein. Ich habe ja den Vorteil, dass ich sowieso einen guten Draht zu allen habe. Ich bin keine Intendantin, die viel Wert auf Status legt und finde, auch die Regie kann mal die Bühne wischen. Was ich unglaublich finde, ist die hohe Kompetenz hier, ich habe wahnsinnig gute Techniker, das sind echte Diamanten. Ich war bestimmt schon an 150 Häusern, ich kann das bewerten. Sie hängen sich alle irrsinnig rein, obwohl sie auf dem Zahnfleisch laufen, weil nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Aber das tut ihrer Kreativität keinen Abbruch.