Erste Schritte für Memminger Meile 2023 mit Kabarett, Konzerten und Kleinkunst

Das Festival im Sommer beschäftigt den Ausschuss des Stadtrats in Memmingen. Was er beschloss und warum sich bis Januar Entscheidendes für das Programm tut.

03.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Konzerte, Kabarett und verschiedene Spielarten von Kleinkunst: Ein vielfältiges Kulturprogramm sollen Besucherinnen und Besucher im Sommer 2023 erneut beim Festival Memminger Meile geboten bekommen. Die Weichen dafür müssen Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer und sein Team bereits in den kommenden Wochen stellen. Mitten in der Vorweihnachtszeit kam daher das Sommerfestival im Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss des Stadtrats auf den Tisch – ebenso die Summe, welche die Stadt Memmingen dafür bereitstellt.

Bilanz zur Memminger Meile 2022 fällt gemischt aus

Mit den Schlagworten „Hervorragende Konzerte, begeisterte Reaktionen, weniger Publikum“ hatte Bayer eingangs eine „gemischte Bilanz“ zur 45. Auflage der Memminger Meile in diesem Jahr gezogen. Sie hatte nur rund 6000 statt wie in anderen Jahren 10.000 Interessierte angelockt: Bayer sprach von „nicht zufriedenstellenden Besuchszahlen“ – besonders bei Angeboten, für die Eintritt bezahlt werden musste. Ein gewichtiger Faktor ist für ihn eine Zurückhaltung gegenüber Kulturveranstaltungen, die auch andernorts als Begleiteffekt der Pandemie zu beobachten sei. (Ausführlich über Verlauf und Bilanz der Memminger Meile 2022 äußert sich Kulturamtsleiter Dr. Hans-Wolfgang Bayer in einem Interview mit unserer Redaktion.)

OB Schilder: Kulturfestival wird weit über Memmingen hinaus wahrgenommen

Nichtsdestotrotz bezeichnete auch Oberbürgermeister Manfred Schilder die Meile als „Kulturfestival von besonderem Rang“, das überregional wahrgenommen werde. Dem Kulturamtsleiter zufolge geht es in Memmingen seit 1976 über die Bühne. Bayer und sein Team stecken bereits in den Vorbereitungen für die Auflage im Jahr 2023. Dafür ist es nach seinen Worten erforderlich, bis spätestens Januar Vereinbarungen und Verträge mit den Kunstschaffenden und Dienstleistern zu schließen. Nach aktueller Kalkulation werden rund 86.000 Euro von der Stadt benötigt, um die Meile 2023 auf die Beine zu stellen.

Memminger Meile 2023: Stadt soll 86.000 Euro bereitstellen

Der Kultur-, Bildungs- und Sozialausschuss votierte einstimmig für die Bereitstellung dieser Mittel – unter Vorbehalt: Denn die endgültige Entscheidung liegt beim Stadtrat, wenn er den Haushalt beschließt. Der Betrag orientiert sich Bayer zufolge an den Werten der Vorjahre. Um trotz der allgemeinen Teuerung auf diesem Niveau zu bleiben, werde es aber inhaltliche Einschnitte beim Kulturfestival geben. Bayer machte klar, dass bestimmte Arbeiten – etwa bei Bühnenaufbau und -technik – nicht allein vom Team der Stadt gestemmt werden können. Darum sind bei der Memminger Meile Dienstleister aus diesem Bereich eingebunden, mit Blick auf die Kosten jedoch in begrenztem Rahmen.

Ein Leitgedanke des Festivals lautet „Die Stadt zur Bühne machen“. Dabei sollen ungewöhnliche, zuvor für diesen Zweck unentdeckte Orte zeitweise zu Schauplätzen des Kulturlebens werden. Diesem Anspruch gerecht zu werden, sei jedoch schwer, sagte Bayer mit Verweis auf die geschilderten Umstände und den Aufwand, der betrieben werden müsse. „Wir spüren, dass wir da zunehmend an Grenzen stoßen.“

Mindestlohn lässt die Personalkosten im Landestheater und im Kaminwerk steigen

Auch mit dem Kaminwerk befasste sich der Ausschuss: Wie im Fall des Landestheaters Schwaben macht sich hier der Anstieg des gesetzlichen Mindestlohns bei den Personalkosten bemerkbar. (Wie für das Landestheater darauf reagiert wurde, lesen Sie hier.) Zur Hälfte bezahlte diese seit 2016 die Stadt, die das Kulturzentrum unter anderem auch durch Übernahme der Mietkosten unterstützt. Für die Kosten jedoch, die in vergangenen Jahren durch den Anstieg der Mindestlöhne entstanden, kam das Kaminwerk auf. Damit der Anteil der Stadt wieder den ursprünglichen 50 Prozent entspricht, braucht es laut Kämmerer Gunther Füßle eine Anhebung des Gesamtzuschusses von bisher rund 362.000 auf rund 398.000 Euro ab 2023. Dafür gab der Ausschuss grünes Licht, auch hier muss noch der Stadtrat die Haushaltsmittel bereitstellen.