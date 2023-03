Upcycling im Badezimmer: Hier gibt's ein Projekt zum Nachmachen

Mit Upcycling beschäftigen sich auch die Landwirtschaftsschulen in Memmingen und Mindelheim. Wie etwas Neues aus einem alten Handtuch wird, zeigt eine Lehrerin.

28.03.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Der Frühjahrsputz bietet die Gelegenheit, beim Inhalt von Schränken etwas auszusortieren. So manches Teil kann – etwas abgewandelt – noch nützlich sein. Tipps dafür hat Susanne Treder, die im Bereich Hauswirtschaft an den Landwirtschaftsschulen des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Memmingen unterrichtet. Ein Projekt unter dem Motto „Aus Alt mach Neu“, das sie mit Studierenden umgesetzt hat, ist der Handtuchturban.

Material: Benötigt wird ein gebrauchtes Handtuch, das mindestens 50 mal 70 Zentimeter groß sein sollte, außerdem ein großer Knopf sowie ein Stück Gummiband mit etwa acht Zentimetern.

Schritt eins: Zunächst wird das Handtuch längs halbiert – auf 70 mal 25 Zentimeter ( die „linke“ Seite – also die weniger schöne Seite des Stoffs, die nach Fertigstellung nicht zu sehen ist – liegt außen). Dann als Schablone ein Schnittmuster unten an der Handtuchkante auflegen, oben herum abzeichnen und zuschneiden.

Mit einem Schnittmuster werden aus dem Handtuch die Teilstücke für den Turban geschnitten. Bild: Landwirtschaftsschule

Schritt zwei: Das Gummiband als Schlaufe geformt am schmalen Ende zwischen die Hälften des Handtuchs stecken. Die Schlaufe schaut dabei nach innen. Die Naht oben herum mit einem Overlockstich oder Zick-Zack-Stich abnähen. Einen Knopf hinten an der größeren Rundung annähen. Er dient später dazu, den Turban am Kopf in Position zu halten.

Ausgediente Handtücher in neuer Form: Als Handtuchturbane sind sie im Bad auch weiterhin von Nutzen. Bild: Landwirtschaftsschule

Resteverwertung: Aus den übrigen Teilen lässt sich ein Waschhandschuh fertigen. Benötigt wird eventuell zusätzlich ein Stoff- oder Gummiband für den Aufhänger. Ein Stoffstück in der Größe von etwa 21 mal 34 Zentimeter so zuschneiden, dass an einer langen Seite eine fertige Handtuchkante ist. Das Stoffstück zusammenlegen und dadurch quer halbieren auf 21 mal 17 Zentimeter. Dabei soll die „linke“ Seite nach außen liegen. Nun an der Seite einen Aufhänger zwischen die gefalteten Stoffschichten legen und die offenen Kanten an der Seite und unten mit einem Overlock- oder Zick-Zack-Stich abnähen. Fertig.

Auch mit Resten lässt sich noch etwas anfangen: Diese Waschhandschuhe sind ebenfalls aus alten Handtüchern entstanden. Bild: Landwirtschaftsschule

Der Teilzeitstudiengang für Ernährung und Haushaltsführung der Landwirtschaftsschulen in Mindelheim und Krumbach startet im September. In Mindelheim gibt es einen Schnuppertag am 29. März ab 9 Uhr, Hallstattstraße 1. Nähere Infos sind auch auf der Homepage nachzulesen.

