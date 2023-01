Extremsporter Melchior Müller sagt: „Pack mer’s wieder an!“

Melchior Müller aus Buxheim lädt am Samstag wieder zur virtuellen „Zwölf-Stunden-Spinning-Challenge“ ein. Was man braucht, wenn man mitmachen will.

02.01.2023 | Stand: 15:28 Uhr

„Pack mer’s wieder an!“ Das schreibt Extremsportler Melchior Müller aus Buxheim auf seiner Facebook-Seite. Am Samstag, 7. Januar, will er mit möglichst vielen Gleichgesinnten wieder seine „Zwölf-Stunden-Spinning-Challenge“ durchziehen. Die Teilnehmer schwingen sich dabei zuhause in den Sattel, sind aber via Internet miteinander verbunden.

Die „Spinning-Challenge“ beginnt am Samstag um 12 Uhr

„Alles, was Du benötigst, ist ein Handy mit Mikro sowie Kamera und Internet“, teilt Müller allen Interessierten im Vorfeld mit. Die „Zwölf-Stunden-Spinning-Challenge“ beginnt am Samstag um 12 Uhr und endet um 24 Uhr. Wer teilnehmen will, muss „einfach folgenden Link anklicken – und los geht‘s“, betont der Buxheimer.

Der Teilnehmerzugang sei unter folgender Internet-Adresse ab 11 Uhr freigeschaltet: https://ims-realtime.net/joinroom?mid=5644-412-346.

2021 ist sogar ein Teilnehmer aus Liverpool dabei

Müller: „Teilnehmen kann jeder, der in irgendeiner Form gemeinsam Sport treiben und dabei Spaß haben will.“ Neben zahlreichen anderen spektakulären Aktionen hat Melchior Müller die „Zwölf-Stunden-Spinning-Challenge“ bereits mehrfach absolviert, zum Beispiel im Januar 2021. Damals radelte er zuhause „230 Kilometer weit“. 15 Gleichgesinnte taten es ihm via Internet gleich. Einer der Teilnehmer war sogar aus Liverpool (Großbritannien) zugeschaltet.

Die Idee dazu war in einer der Hochphasen der Corona-Pandemie im Jahr 2020 entstanden. Müllers Plan war schon seinerzeit, über ein Live-Streaming im Internet eine „interaktiv lockere, spaßige und vor allem coronakonforme Sportaktion auf die Beine zu stellen“. Der Ausdauersportler brachte gewisse Erfahrungen mit: „Ich hab’ früher alljährlich am Zwölf-Stunden-Spinning-Marathon in Wasserburg/Inn teilgenommen. Daher kam jetzt die Motivation für so ein Ding.“ Mithilfe eines gebrauchten Rollertrainers, einer hochauflösenden Webcam, eines geliehenen Beamers, einer selbst gebastelten kleinen Leinwand und eines ausgeliehenen Laptops führte Müller die sportliche Videokonferenz zum Erfolg.

Organisator Melchior Müller legt rund 230 Kilometer zurück

„Jede der zwölf Stunden hatte ein anderes Thema, sodass die Zeit wie im Fluge verging“, berichtete der Organisator aus Buxheim nach der Premiere. So fuhren die Teilnehmer zum Beispiel virtuell das Stilfser Joch hoch, und zum Abschluss gab es noch eine knackige Hardrock-Runde.

Müller selbst verbrachte damals mehr als zehneinhalb Stunden im Sattel, legte dabei nach eigenen Angaben rund 230 Kilometer zurück, trank sechs Liter Elektrolyte und verbrannte rund 5000 Kilokalorien.

Weitere Infos gibt’s im Internet unter der Adresse www.melchior-mueller.de