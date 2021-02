Das Färberhaus in Memmingen musste wegen Einsturzgefahr 2019 evakuiert und teilweise abgerissen werden. Noch immer laufen Gespräche, wie es nun weitergeht.

29.01.2021 | Stand: 06:11 Uhr

Eine Nachricht aus Kaufbeuren dürfte bei vielen Memmingern Erinnerungen an die Ereignisse vor zwei Jahren wachgerufen haben. Am Sonntagabend ist der denkmalgeschützte Dachstuhl des Färberhauses in der Kaufbeurer Ganghoferstraße abgebrannt. Nur noch ein Stumpf aus Mauerresten ist von der dortigen „Hasenfärbe“ noch übrig.