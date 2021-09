Im Senioren-Park Buxheim fehlte es massiv an Fachkräften. Stellenanzeigen und Werbung auf Plakaten brachten nichts. Deshalb wird ein anderer Weg getestet.

10.09.2021 | Stand: 10:00 Uhr

Wer soll die Bewohner einer Senioreneinrichtung versorgen, waschen, behandeln, wenn zu wenig Personal da ist? Vor diesem Problem stand der BRK-Senioren-Park in Buxheim. Ihm fehlten Pflegekräfte. Nicht nur ein oder zwei, sondern viele. In der Region gab es keine Interessenten. Der Fachkräftemangel war und ist in dieser Branche besonders hart zu spüren – mit steigender Tendenz. Doch im Senioren-Park ist das Problem offenbar gelöst.

So fing es an: Karsten Kunick ist der Einrichtungsleiter. Er erzählt: Es war 2016, händeringend suchten er und der Betreiber des Senioren-Parks, das Bayerische Rote Kreuz (BRK) Unterallgäu Memmingen

Auf den Philippinen etwa lassen sich viele Menschen zu Pflegefachkräften ausbilden, obwohl es nur wenige und schlecht bezahlte Jobs in diesem Beruf gibt, sagt Karsten Kunick. So meldeten sich viele Pflegekräfte dort bei Vermittlungsagenturen an in der Hoffnung, im Ausland eine Stelle zu bekommen. Ähnlich sei es in Serbien und Nordmazedonien. Mit Unterstützung der Regierungen: Wegen des Fachkräftemangels hat Deutschland unter anderem mit diesen drei Ländern eine Kooperation vereinbart, um die bürokratischen Hürden für eine Zuwanderung von Fachkräften zu senken. Dem Senioren-Park Buxheim hilft es: Dort arbeiten derzeit 25 Pflegefachkräfte aus den drei Ländern.

Die Auswahl läuft so: Die Agentur, die Menschen von den Philippinen vermittelt, schickt dem BRK Unterallgäu Bewerbungsunterlagen derer, die in Deutschland arbeiten möchten. Manchmal werden auch Videotelefonate geführt. Wenn sich beide Seiten entschieden haben, erstellt die Agentur einen Vertrag, der Arbeitgeber und Arbeitnehmer absichert. In Serbien und Nordmazedonien hat Karsten Kunick die Bewerber persönlich kennengelernt.

Zwischenbilanz: 2018 begann der erste Mann von den Philippinen als Pflegekraft seine Arbeit im Senioren-Park Buxheim. Mittlerweile gibt es dort genug Personal: 145 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich um die 141 Seniorinnen und Senioren. Und weil in den nächsten Monaten und Jahren Stellen frei werden, zum Beispiel weil jemand in Rente geht, hat Kunick vorgesorgt: Weitere zehn Pflegefachkräfte aus dem Ausland sind zunächst eingeplant. Ohne diese Frauen und Männer hätte der Senioren-Park Buxheim den Personalmangel nicht in den Griff bekommen, sagt Kunick. „Wir sind heilfroh über jeden Einzelnen, der zu uns gekommen ist und zu uns kommen wird.“

Funktioniert es fachlich? Ja, sagt Kunick. Die Ausbildung der Frauen und Männer von den Philippinen, aus Serbien und Nordmazedonien sei sehr gut und mit der in Deutschland vergleichbar. Nur in manchen Bereichen sei sie etwas anders. Zum Beispiel werde dort etwas weniger Grundpflege gelehrt, dazu gehört es, Menschen zu waschen und sie im Bett zu lagern. Das werde ihnen dann aber hier beigebracht.

Sprach-Barrieren? Damit es die nicht gibt, lernen die Pflegekräfte in ihren Heimatländern bereits die deutsche Sprache. Das sei im Senioren-Park wichtig, sagt Kunick. Denn dort leben Seniorinnen und Senioren mit Demenz. Sprachliche Hürden würden die Situation der teils desorientierten Bewohner verschlimmern. Zudem müssen die Zuwanderer ein gewisses Sprachniveau haben, um in Deutschland eine Zulassung als Pflegefachkraft zu bekommen.

Wird die Ausbildung in Deutschland anerkannt? Nicht sofort. Sobald die künftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier sind, prüft die Regierung von Schwaben deren Qualifikationen. Dann wird entschieden, welche Wissenslücken noch gefüllt werden müssen. Viele müssen einen Kurs über das deutsche Recht belegen, damit sie auch mit Themen wie der Patientenverfügung vertraut sind. Wenn die Anforderungen erfüllt sind, erhalten die Pflegekräfte ihre Anerkennung als Fachkräfte.

Gehalt: Die Frauen und Männer werden sofort nach BRK-Tarif bezahlt, zunächst als Pflegehelfer. Sobald sie von der Regierung von Schwaben nach einigen Monaten als Pflegefachkraft anerkannt sind, ändert sich die Bezahlung: Die liegt zu Beginn bei 3000 Euro brutto.

Wie lange dürfen sie in Deutschland bleiben? Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz erleichtert es ausländischen Fachkräften, die seit vier Jahren in Deutschland leben, eine Niederlassungserlaubnis zu beantragen. Die ist unbefristet.

„Würden uns freuen, wenn sie langfristig bleiben“

Einige Pflegefachkräfte, die von den Philippinen, aus Serbien und Nordmazedonien nach Buxheim gezogen sind, um dort im Senioren-Park zu arbeiten, können sich ein dauerhaftes Leben in Deutschland vorstellen

Die Heimat zu verlassen und nach Deutschland zu kommen, um hier zu arbeiten, das sei ihm schon schwer gefallen, sagt Nemanja Djokic aus Serbien. Der 30-Jährige arbeitet seit Februar 2021 im Senioren-Park Buxheim. Derzeit als Pflegehelfer, aber wenn demnächst grünes Licht von der Regierung von Schwaben komme, dann sei er als Pflegefachkraft anerkannt.

Er kann sich sehr gut vorstellen, für immer in Deutschland zu bleiben. Der Lebensstandard sei hier besser, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebe es mehr Entwicklungschancen in deutschen Pflegeeinrichtungen als in Serbien.

Zum Senioren-Park Buxheim gehört eine große Grünanlage. Bild: Andreas Berger

Auch sein Kollege Richard Vasquez von den Philippinen könnte sich ein dauerhaftes Leben in Deutschland vorstellen. Er ist seit Januar 2018 im Senioren-Park angestellt und war die erste Pflegefachkraft, die Karsten Kunick, Leiter der Einrichtung, aus dem Ausland hergeholt hat.

Karsten Kunick würde sich freuen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die von den Philippinen, aus Serbien und Nordmazedonien extra für die Arbeit in Buxheim nach Deutschland gezogen sind, langfristig bleiben würden. Sie leisteten wie alle anderen Pflegekräfte auch sehr gute Arbeit, würden von Bewohnern, Angehörigen und Kollegen geschätzt. Zudem habe das Bayerische Rote Kreuz Unterallgäu als Betreiber des Senioren-Parks in sie investiert. Die Arbeit der Agenturen, die Bürokratie, die Einreise nach Deutschland: All das koste im Schnitt 10 000 Euro pro Person.

Ein Plan, wie die Frauen und Männer in Deutschland integriert werden können, sei nicht nötig, sagt Kunick. Denn das passiere automatisch, zum Beispiel durch die enge Zusammenarbeit mit ihren Kolleginnen und Kollegen und private Treffen mit ihnen. Untergebracht sind die Frauen und Männer zum Teil in Wohnungen, die über dem Verwaltungsgebäude der Einrichtung liegen. Zudem hat der Senioren-Park zwei Etagen des Internats Marianum gemietet, wo der Großteil der Pflegefachkräfte von den Philippinen, aus Serbien und Nordmazedonien wohnen. Von dort aus können sie in Ruhe nach eigenen Wohnungen suchen.

Karsten Kunick versucht aber weiterhin, auch „Menschen aus Deutschland als Pflegefachkräfte zu bekommen – und auch Auszubildende“. Vielleicht helfe die recht neue Ausbildungsform, mehr junge Menschen dafür zu begeistern: die duale Ausbildung. Dabei werden die angehenden Pflegefachkräfte in Einrichtungen wie dem Senioren-Park zu examinierten Pflegefachkräften ausgebildet. Parallel dazu studieren sie an einer Uni Pflege und erlangen so Kompetenzen, die sie etwa für Führungspositionen im Gesundheitsbereich benötigen.