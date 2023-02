Fachkräfte, Flüchtlinge und Flexibusse: Das Unterallgäu verzeichnet positive Entwicklungen - aber auch Schwierigkeiten

Die Wirtschaftsjunioren Memmingen-Unterallgäu stellen sich in Zeiten von Krieg und Inflation ähnliche Fragen wie alle anderen auch. Der Landrat hat Antworten.

22.02.2023 | Stand: 17:31 Uhr

Ökologie, Ökonomie, Soziales: Aus diesen Bereichen stammen die Themen, die die Wirtschaftsjunioren Memmingen-Unterallgäu beim traditionellen Aschermittwochsgespräch im Hotel Allgäu Resort mit Landrat Alexander Eder besprochen haben.

Landrat Alex Eder plädiert für Energieversorgung auf kommunaler Ebene

Energieversorgung: „Strom ist gerade seit dem Krieg und der Inflation ein wichtiger Wirtschaftsfaktor“, sagte Eder. Hier sei das Unterallgäu mit 80 Prozent regenerativem Strom schon sehr gut aufgestellt. „Unser Ziel ist es jetzt, die Wärmeversorgung auszubauen, denn da sind wir bei gerade mal 20 Prozent.“ Das lohne sich eher, als allein auf den Strom zu achten.

Außerdem plädiert Eder für eine Energiegesellschaft zwischen den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern des Unterallgäus. Auf kommunaler Ebene könnte die Energieversorgung direkt vor Ort und damit sicherer ablaufen – wie beim Trinkwasser. Auf die Frage, ob der Landkreis sich energietechnisch autark aufstellen könnte, antwortete Eder, dass dies fraglich ist. Viele Möglichkeiten zur Erzeugung regenerativen Stroms seien lediglich Ideen und das Speichern „technologisch schwierig“. Ohne Energie von außen kämen die Kommunen bislang nicht aus.

"Vereine sterben aus" - Wie wirkt das Landratsamt dem entgegen?

Vereinsleben: Wie Vereine besser in der Gesellschaft verankert werden können, war ein weiteres Thema: „Vereine sterben aus. Wie kann man die Menschen dazu bringen, sich zu beteiligen?“ Eders Antwort darauf: Das Landratsamt versucht, die Vereinsvorstände besonders im ideellen Bereich zu unterstützen. „Wir geben ihnen die Möglichkeit, zusammen mit Juristen zu lernen, wo sie als Vorsitzende rechtlich stehen. So können sie sich mit der Verantwortung sicher fühlen.“

Das Engagement der Vereinsmitglieder müsse allerdings aus deren eigenen Reihen kommen. Damit hinge auch die Finanzierung zusammen, die das Landratsamt nicht übernehmen könne. „Unser Budget besteht aus Steuergeldern. Die stecken wir nicht in etwas, was den Menschen nicht genug Wert ist, um es selbst anzupacken.“

Alex Eder: "Der Bund lässt uns mit dem Problem allein"

Flüchtlinge: Knapp 300 Flüchtlinge kommen demnächst ins Unterallgäu. „Wir sind ratlos“, sagt Eder. Zwar erfülle der Landkreis seine Soll-Quote an Flüchtlingen gerade mal zu 50 Prozent. Trotzdem sei kein Platz für Neuankömmlinge. „Viele Ukrainer sind bereits anerkannt, finden aber keine Wohnung und bleiben daher in den Flüchtlingseinrichtungen. Die sind also besetzt.“ Schwaben sei zudem eine Region mit viel Zuzug und angespanntem Wohnungsmarkt. Außerdem dürfe das Landratsamt Flüchtlinge nicht einfach auf die Gemeinden verteilen. „Der Bund lässt uns mit dem Problem allein“, beklagte Eder. Nun wird überlegt, Turnhallen zu belegen.

Bis zum Ende des Jahres sollen noch mehr Flexibusse durch das Unterallgäu fahren

Mobilität: Der öffentliche Nahverkehr sei aufgrund fehlender Ballungszentren nach wie vor problematisch, sagte der Landrat. „Verkehrslinien sind da. Die Frage ist nur, wie die Menschen diese erreichen.“ Eder setzt auf die neuen Flexibusse, die alle Gemeinden miteinander verbinden und die bereits vorhandenen Netze erreichbar machen sollen. „Ende des Jahres sollen alle Knoten am Flexibus-Netz sein.“ Zudem arbeitet das Landratsamt an einer Homepage für Carsharing. „20 Gemeinden sind bereits dabei.“

Das Unterallgäu hat die zweitniedrigste Arbeitslosenquote in ganz Deutschland

Fachkräftemangel: Um Fachkräfte zu gewinnen, setzt der Landkreis vor allem auf Bildung. „Wir investieren viel Geld in Schulen und Berufsschulen“, sagte Eder. Zugezogene und Flüchtlinge hätten Potential. „Wir müssen Integrationskurse anbieten, aber die Geflüchteten müssen diese auch nutzen wollen.“ Die Sprachbarriere sei ein Problem. Insgesamt verzeichnet das Unterallgäu die zweitniedrigste Arbeitslosenquote in ganz Deutschland (Stand: Dezember). Das führe aber dazu, dass weniger Bewerbungen auf Stellenausschreibungen der Unternehmen eingehen.

