Hilfsbereiter Mann wird von rumänischen Betrügern um 200 Euro gebracht

In Mattsies bei Tussenhausen wurde ein Mann von mehreren Rumänen um Geld gebeten, um ihre Fahrzeuge tanken zu können. Dabei wurde der Mann um 200 Euro betrogen.

10.05.2022 | Stand: 15:51 Uhr

In Mattsies (Landkreis Unterallgäu) ist ein Mann Opfer einer Betrugsmasche geworden. Am frühen Montagsabend wurde der 58-jährige Mann aus dem Unterallgäu von mehreren Personen angesprochen, berichtet die Polizei. Sie erklärten in gebrochenem Deutsch, dass sie ihre Fahrzeuge dringend tanken müssen, jedoch nur rumänische Währung dabei hätten.

Männer betrügen Unterallgäuer um 200 Euro

Die Tankstellen würden das rumänische Geld nicht nehmen und die Banken wären bereits geschlossen, erklärten die Betrüger dem Unterallgäuer. Dieser übergab dann einem circa 30- bis 40-jährigen Mann insgesamt 200 Euro und erhielt einen 1000-Leu-Schein. Zu Hause angekommen überprüfte der hilfsbereite Mann den aktuellen Wechselkurs und musste feststellen, dass die Banknote völlig wertlos ist, da es sich um eine „alte rumänische Banknote“ handelt, schreibt die Polizei.

Betrug in Mattsies: Polizei sucht Zeugen

Die Personen waren offenbar mit zwei Fahrzeugen unterwegs, eines davon soll silbern gewesen sein. Die beiden Fahrzeuge waren zur Tatzeit an einer kleinen Kapelle am südlichen Ortseingang von Mattsies geparkt. Die Polizei Bad Wörishofen bittet um sachdienliche Hinweise und warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche.

Weitere Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.