Angehalten und Ausgebremst: Selbsternannter Verkehrserzieher aus Memmingen vor Gericht

12.04.2022 | Stand: 14:36 Uhr

Fast jeder Verkehrsteilnehmer kennt sie, schätzt sie aber in der Regel nicht: Die selbsternannten Verkehrserzieher. Ein besonders hartnäckiger hatte von der Memminger Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen Amtsanmaßung und Nötigung zugestellt bekommen. Der 75-jährige Memminger aber wollte den Strafbefehl nicht akzeptieren. Also sitzt der Mann nun zusammen mit seiner Verteidigerin Dr. Sybille Thiel vor Richte-rin Brigitte Mock auf der Anklagebank des Amtsgerichts Memmingen.

Die drei Fälle liegen schon mehr als ein Jahr zurück. Im Januar 2021 fährt eine junge Frau mit ihrem Auto im verkehrsberuhigten Bereich über den Schrannenplatz in Memmingen und dann in die Lindentorstraße. Sie sei mit etwa 15 Stundenkilometern wohl ein klein wenig schneller als erlaubt gefahren, sagt die 27-Jährige vor Gericht. Aber es sei früh am Morgen und noch dunkel gewesen. Kaum jemand sei unterwegs gewesen. Auf Höhe der Stern-Apotheke sei ihr ein Auto entgegengekommen. Der Fahrer habe die Lichthupe betätigt und sei dann auf ihre Fahrspur gezogen und damit direkt entgegen gekommen. Sie habe abrupt abbremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Als sie angehalten hatte, sei der Mann mit seinem Auto bis auf ihre Höhe gefahren, habe das Fenster heruntergekurbelt und habe gesagt: „Fräulein, Sie sind zu schnell gefahren. Ich bin Polizist und gerade auf dem Weg zum Dienst. Ich verwarne Sie hiermit!“ Sie habe ihn nach dem Dienstausweis gefragt, da habe der Mann das Fenster hochgekurbelt und sei weitergefahren.

Einige Tage später wiederholt sich das Geschehen fast an der gleichen Stelle. Wieder wird die Frau mittels Lichthupe und Handzeichen aufgefordert, langsamer zu fahren. Beide halten an, lassen die Fenster herunter. Wieder verwarnt der Mann die Verkehrsteilnehmerin, weil sie zu schnell gefahren sei, wieder behauptet er, Polizist zu sein. Doch die junge Frau kennt den Mann inzwischen. Sie hatte sich mit Kollegen über den ersten Vorfall unterhalten und dabei gehört, dass der Senior stadtbekannt sei.

Zwischen diesen beiden Vorfällen nötigt der 75-Jährige eine andere Verkehrsteilnehmerin. Sie fährt mit ihrem Auto über den Königsgraben am Amtsgericht vorbei. Da bremst der Angeklagte, der vor ihr fährt, an einer Ampel abrupt ab. Sie kann einen Auffahrunfall vermeiden und fährt weiter hinter dem 75-Jährigen her. Auf Höhe der Polizeidienststelle Am Schanzmeister bremst der Vorausfahrende wieder unnötig heftig ab. Auf der Allgäuer Straße stadtauswärts will die Frau den Mann überholen und wechselt auf die linke Spur. Doch jetzt fährt auch der Angeklagte auf den linken Fahrstreifen und hindert die Frau somit, an ihm vorbeizufahren. Für den Vertreter der Staatsanwaltschaft hat sich der Angeklagte durch die Vorfälle als ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeuges erwiesen.

Während der Aussage der 27-jährigen Zeugin schüttelt der Ange-klagte immer wieder den Kopf. Er bestreitet, sich als Polizist ausgegeben zu haben. Ja, angeblinkt habe er die Frau, sonst habe er nichts gemacht. Doch Richterin Mock stellt fest, dass der 75-Jährige schon 2008 und 2016 zweimal wegen Amtsanmaßung angezeigt worden sei: „Ich rate Ihnen, den Einspruch zurückzunehmen.“ Mock meint, dass er mit dem Strafbefehl „gut weggekommen“ sei. Auch Verteidigerin Sybille Thiel wendet sich an ihren Mandanten: „Ich habe es Ihnen ja gesagt.“ Und so knickt der Mann ein und will den Einspruch zurücknehmen. „Dann dürfen Sie aber ab sofort kein Auto mehr fahren“, warnt ihn die Anwältin. Denn neben einer Geldstrafe von 5600 Euro sieht der Strafbefehl auch einen Entzug der Fahrerlaubnis für acht Monate vor.

Nein, das gehe nicht an, sagt der 75-Jährige. Er müsse heute noch zu einer Behandlung nach Oberbayern fahren. Richterin Mock überlegt kurz und baut dem Mann eine Brücke. Sie beraumt einen neuen Verhandlungstermin an, der schon in ein paar Tagen stattfinden soll, und bittet den „Verkehrserzieher“ eindringlich, den Einspruch vor diesem neuen Termin zurückzunehmen. Erst dann wird das Fahrverbot wirksam.