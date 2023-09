FC Memmingen lädt zum Tag der offenen Tür zum neu geschaffenen e-con ArenaPark ein

Beim „Familientag ohne Grenzen“, den der FC Memmingen und die AOK veranstalten, gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Was den Jüngsten am besten gefällt.

24.09.2023 | Stand: 17:19 Uhr

Der FC Memmingen (FCM) hat bei seinem „Familientag ohne Grenzen“ mit Tag der offenen Tür den zahlreichen Gästen ein vielseitiges und buntes Programm geboten. Unter anderem führte FCM-Vorsitzender Armin Buchmann Teile des Memminger Stadtrats durch die modernen Räumlichkeiten des neu geschaffenen e-con ArenaParks.

Vor Ort gibt es beim FC Memmingen viele Mitmach-Aktionen

Bei dem vom FCM und der AOK Memmingen organisierten Event konnten sich die Besucher auf dem Südplatz des Memminger Stadions an verschiedenen Ständen informieren und an unterschiedlichen Mitmach-Aktionen teilnehmen. Vertreten waren unter anderem die Polizei Memmingen, die Freiwillige Feuerwehr Steinheim und die Malteser. Am Stand der Unterallgäuer Werkstätten hatten die Gäste die Möglichkeit, an zwei Tischkickern zu „zocken“.

Großes Interesse für das Torwandschießen

Auf großes Interesse stießen weitere Stationen wie das Torwandschießen, die Geschwindigkeits-Messanlage für Torschüsse und das Zielschießen auf eine groß dimensionierte Dartscheibe.

Rollstuhl-Basketball aus Buxheim gab es zu sehen. Bild: Siegfried Rebhan

Bei spätsommerlichem Wetter fanden auf dem Vereinsgelände an der Bodenseestraße auch mehrere Tanzvorführungen statt.

Bei einer Führung durch den e-con ArenaPark, das vom FCM kürzlich fertiggestellte hochmoderne Multifunktionsgebäude, zeigte Präsident Armin Buchmann einer Gruppe von Stadträten einige der neuen Räumlichkeiten.

Führung durch den e-con ArenaPark in Memmingen

Als stolzer Gastgeber führte der Vorsitzende die Politiker unter anderem durch die Business-Bereiche und die Küche. Je nach Anlass der dortigen Veranstaltung – es finden dort nicht nur Fußballevents statt, sondern beispielsweise auch Hochzeiten – sei in Bezug auf Inneneinrichtung, Design und dergleichen „ein Szenenwechsel innerhalb des Gebäudes möglich“, erklärte Buchmann. Angesprochen auf die professionelle Ausgestaltung des Gebäudes, sagte Buchmann selbstbewusst und dennoch bescheiden: „Der e-con ArenaPark ist die Summe aus 23 Jahren Netzwerk-Tätigkeit mit Sponsoren, Partnern, Gönnern und Freunden.“