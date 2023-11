Über 8000 Besucher strömen zu den Memminger Gesundheitstagen

Mehr als 60 Firmen, Behörden und Einrichtungen informierten in der Stadthalle über Tipps, Trends und Therapien rund um das Thema Gesundheit.

12.11.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Unter dem Motto „Gesundheit entdecken“ begaben sich am Wochenende nach Angaben der Stadt Memmingen rund 8400 Besucher auf eine Erkundungstour in die Stadthalle. Initiatoren der zweitägigen Gesundheitstage waren traditionell die Stadt Memmingen, das Klinikum und die AOK Direktion Memmingen-Unterallgäu in Zusammenarbeit mit über 60 Firmen, Behörden und Einrichtungen des Gesundheitswesens. Im Eröffnungsvortrag beleuchtete Chefarzt Professor Dr. Eike Gallmeier Krebserkrankungen des Verdauungssystems und medizinische Fortschritte.

Ein überdimensionales Leber-Pankreasmodell präsentierte das Klinikum Memmingen. Im Rahmen eines Rundgangs machten dort (von links) Klinikvorstand Maximilian Mai, Chefarzt Professor Dr. Eike Gallmeier, OB Jan Rothenbacher und AOK- Direktorin Regina Merk-Bäuml Station. Bild: Werner Mutzel

Bei der Eröffnung am Samstag bezeichnete Oberbürgermeister Jan Rothenbacher die Gesundheitstage als Highlight und als eine optimale Möglichkeit, sich über die aktuellen Trends im Bereich der Gesundheit zu informieren. AOK – Direktorin Regina Merk-Bäuml setzte sich in ihrem Grußwort mit dem Gesundheitsbegriff auseinander. Einen entscheidenden Einfluss hätten gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität, Stressbewältigung und soziale Beziehungen. Klinikvorstand Maximilian Mai bezeichnete sein Haus als Garanten der Schwerpunktversorgung mit 14 Hauptabteilungen und einer Reihe weiterer hochrangiger medizinischer Angebote. Das Klinikum Memmingen präsentierte sich bei den Gesundheitstagen an sieben Messeständen.

Memminger Chefarzt spricht über Krebstherapie

Tumore des Verdauungssystems, also hauptsächlich der Speiseröhre, des Magens, des Darms, der Leber und der Gallenwege sowie der Bauchspeicheldrüse zählen zu den häufigsten Krebserkrankungen. Anhand mehrerer Beispiele schilderte Chefarzt Professor Eike Gallmeier vom Memminger Klinikum eindrucksvoll die wesentlichen Fortschritte bei Vorsorge und Früherkennung, Diagnostik und Behandlung dieser Erkrankungen. Die Therapien seien mittlerweile hochwirksam und viel schonender als früher. Als risikoarme Untersuchung zur Früherkennung des Darmkrebses sei die Darmspiegelung dringend anzuraten. Vorstufen von Krebs ließen sich bei einer Darmspiegelung diagnostizieren und entfernen. Gallmeier, der als junger Arzt über drei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der berühmten John Hopkins University arbeitete, berichtete auch von zahlreichen Studien über die Therapie von heute noch unheilbaren Tumorerkrankungen.

Förderverein des Klinikums Memmingen informiert über Projekte

Der Verein der Freunde und Förderer des Klinikums hat sich zum Ziel gesetzt, zur Gesundung und zum Wohlbefinden der Patienten beizutragen. An einem Infostand berichtete Dr. Walter Hofmann über zahlreiche Projekte des Vereins, die über die öffentliche Krankenhausförderung nicht ausreichend finanzierbar gewesen wären. Sowohl in der Kinderklinik wie der Palliativstation konnten dadurch wertvolle Ergänzungen vorgenommen werden. Dazu gehöre auch, den Angehörigen von chronisch oder schwer erkrankten Patienten Unterstützung und Hilfe anzubieten.

Kraft der Kräuter: Krankenkasse gibt Tipps

Am Stand der AOK konnten sich die Besucher eingehend mit frischen Kräutern und ihrer gesundheitsfördernden Wirkung beschäftigen. Ernährungswissenschaftlerin Jutta Unger erläuterte, wie man im Garten oder auf der Fensterbank seine eigenen Kräuter heranzieht und sie vielfältig in die Küchenpraxis einbauen kann. Die AOK sorgte auch für Entspannung und Achtsamkeit. Mit einer 3D-Brille konnte man sich je nach Vorliebe auf eine Blumenwiese, ans Meer oder in die Berge begeben. Auch das Rote Kreuz und die Malteser nutzten die Gelegenheit, ihre Aufgabenpalette einem breiten Publikum vorzustellen. Bei der Polizei war besonders ein Pedelec- und Fahrradsimulator gefragt. Manfred Guggenmos vom Sachbereich Verkehr plädierte nochmals eindringlich für das Tragen eines Fahrradhelmes. Zusammen mit der Verkehrswacht wird im Frühjahr wieder ein spezielles Pedelec-Training angeboten. Viele Besucher waren vom Bühnenprogramm der Zumba-Tanzgruppe der Volkshochschule begeistert.

Viele Besucher der Memminger Gesundheitstage waren vom Bühnenprogramm der Zumba-Tanzgruppe der Volkshochschule unter Leitung von Michelle Ammann (Bildmitte) begeistert. Bild: Werner Mutzel

Die einfach nachzumachenden Bewegungen zu mitreißender Latinomusik sollen den Körper fit machen und das Wohlbefinden fördern. Insgesamt wurden dem interessierten Publikum rund 30 Fachvorträge und zahlreiche Schnupperkurse geboten. Wer dann immer noch genügend Energie hatte, konnte auf dem Vorplatz der Stadthalle die Vorführung einer Rettungshundestaffel des Roten Kreuzes bestaunen.

