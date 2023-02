FCM: Stadt unterstützt Sponsoring - will aber ein Stück vom Kuchen

Der FC Memmingen darf an einem neuen Gebäude den Werbeschriftzug „e-con ArenaPark“ anbringen. Welche städtischen Bedingungen der Verein dafür erfüllen muss.

05.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Der FC Memmingen darf an seinem neuen Multifunktionsgebäude an der Bodenseestraße wohl bald den Werbeschriftzug „e-con ArenaPark“ anbringen. Dem entsprechenden Antrag des Fußballvereins hat der Finanzausschuss des Stadtrats jetzt geschlossen zugestimmt.

Allerdings ist der Beschluss mit der Bedingung verknüpft, dass der FCM einen bestimmten Teil der Sponsoreneinnahmen, den er von der Memminger Firma E-con erhält, an die Stadt überweist. Wie hoch der prozentuale Anteil der Kommune sein wird, muss nach Angaben der Verwaltung noch bei den anstehenden Vertragsverhandlungen zwischen der Stadt und dem FCM vereinbart werden.

Werbung tangiert Namensrecht der Stadt Memmingen

Wie Referatsleiter Martin Mittenhuber in der Ausschusssitzung erläuterte, stehe das Recht zur Benennung eines Gebäudes oder eines Areals dem jeweiligen Eigentümer zu. Im vorliegenden Fall ist das die Stadt Memmingen. Denn der Kommune gehört das dortige Gelände, das sie dem Verein mittels eines Erbbaurechtsvertrags zur Nutzung überlassen hat. Das Namensrecht der Stadt ist insofern berührt, da mit dem Schriftzug „e-con ArenaPark“ immer auch eine Assoziation zum gesamten Stadion und den Außenanlagen erfolgt. Würde man am Multifunktionsgebäude zum Beispiel nur den Schriftzug „e-con“ anbringen, wäre das Namensrecht der Stadt laut Jurist Mittenhuber nicht betroffen.

OB Schilder: "Keine Lex FCM"

Nach den Worten von Oberbürgermeister Manfred Schilder soll mit dem Beschluss keine „Lex FCM“ – also kein Sondergesetz für den Fußballklub – geschaffen werden. Vielmehr werde die Stadt jetzt eine Sportförderrichtlinie entwickeln, die so etwas auch anderen Vereinen erlaube. Dem schlossen sich SPD-Fraktionschef Matthias Reßler und Sportreferent Sebastian Baumann (FDP) an.

Denn dadurch werde es Vereinen künftig leichter fallen, Sponsoren zu finden. Am Ende stimmte das Gremium geschlossen für den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung.