Volle Zuschauertribünen beim Festspiel Illerbeuren: Für Zusatztermine gibt's noch Karten

„Brüder der Heimat, Völker der Erde, hört unsere Botschaft“: Wenn sich am Ende des Freilichtspiels „Schwedenkrieg und Hexenwahn“ alle Darstellerinnen und Darsteller auf der Bühne zusammenfinden und vor der voll besetzten Zuschauertribüne das erste von zwei Schlussliedern singen, dann ist das auch für Martin Heinle ein ergreifender Moment. Heinle gehört zu den Hauptdarstellern und verkörpert in dem Stück, in dem die Geschichte Illerbeurens in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts nacherzählt wird, den Ammann (Bürgermeister) Hans Heselin.

Die gemeinsamen Schlusslieder beim Illerbeurer Festspiel sind für „Amann“ Martin Heinle. ein besonders bewegender Moment. Bild: Kurt Kraus

„Da bekomme ich jedes Mal eine Gänsehaut“, sagt Heinle. Er zählt zu den wenigen Akteuren, die schon über Erfahrung im Theaterspielen verfügen. Er hat bei der Illerwinkler Laienbühne in Lautrach schon verschiedene Rollen verkörpert. Bei den Festspielen mitmachen zu dürfen, sei aber nicht zu toppen (Einen Bericht über die Premiere lesen Sie hier). Die Organisation sei perfekt, der Zusammenhalt unter den Darstellern und den Personen hinter den Kulissen sensationell. Selbst wenn es regnet, Spaß mache es ihm trotzdem, versichert er. Leid tue es ihm dann nur um die Zuschauer.

Historisches Festspiel in Illerbeuren: Nur das Wetter macht nicht immer mit

Das sieht auch Organisationschef Jacky Frieß so. Es sei halt eine Freiluftveranstaltung. Und da sei das Wetter ein unkalkulierbarer Faktor. Zuletzt hatten einige Zuschauerinnen und Zuschauer gleich doppeltes Pech. Zuerst konnte die Vorstellung wegen Dauerregens erst gar nicht begonnen werden. Und beim Nachholtermin einige Tage später musste das Freilichtspiel wegen eines heftigen Gewitters abgebrochen werden. Grundsätzlich sei es sein Wunsch, abgebrochene Vorstellungen komplett zu wiederholen. Ob sich das aber zeitlich wirklich ausgehe, sei inzwischen die Frage.

Er brennt für das Illerbeurer Festspiel: der Leiter des Organisationskomitees Jacky Frieß. Bild: Kurt Kraus

Die im Juli geplanten Aufführungen seien mittlerweile alle so gut wie ausverkauft. Gespielt wird jetzt wegen der hohen Kartennachfrage auch noch in der ersten Augustwoche. Für Kurzentschlossene gibt es laut Frieß noch die Möglichkeit, dafür Eintrittskarten ergattern. Auch für Rollstuhlfahrer und eine Begleitperson habe man maximal sechs Plätze reserviert, die über die Homepage des Heimatdienstes Illertal gebucht werden könnten.

Wie es bei den Einnahmen beim Freilichtspiel im Bauernhofmuseum steht

Die Motivation aller Beteiligten vor und hinter den Kulissen sei nach wie vor top, selbst wenn es ein wenig regnet, sagt Frieß. Und auch das Verständnis der Zuschauer, die zuletzt zweimal nach Hause geschickt werden mussten, sei groß. Der ungeheure Zuspruch sorge dafür, dass die Kosten des Freilichtspiels – immerhin musste eine sechsstellige Summe vorgestreckt werden – wieder eingespielt werden können. „Vielleicht“, sagt Frieß augenzwinkernd, „bleibt am Ende sogar ein bissle was übrig.“

Gespielt wird noch am: 26., 28., 29. Juli sowie 2., 4., 5. August. Tickets gibt's hier.