Aufbügeln, Maß nehmen, schneidern und nähen

Festspiele in Illerbeuren: Das Organisationskomitee ist im Zeitplan. Rund 180 Personen sind beim Freilichtspiel dabei. Jetzt geht es in intensive Proben.

27.02.2023 | Stand: 05:45 Uhr

„Wir sind im Zeitplan“, sagt Jacky Frieß, der Vorsitzende des Organisationskomitees für die Festspiele in Illerbeuren, die im Juli zum insgesamt vierten Mal nach 1948, 1973 und 1998 zur Aufführung kommen. 13 Vorstellungen sind für das historische Freilichtspiel geplant. Das Spiel versetzt das Dorf Illerbeuren, die Darstellerinnen und Darsteller sowie die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges.

Die Premiere in Illerbeuren

Am 1. Juli findet die Premiere statt. Bis zum 28. Juli besteht dann Gelegenheit, sich das Theaterstück anzusehen. Bei den letzten Aufführungen vor 25 Jahren war der Andrang so groß, dass einige Spieltage angehängt wurden. Die Sprechrollen sind inzwischen alle verteilt. Die ersten Proben haben stattgefunden. Jetzt nach dem Fasching werden sie intensiviert. Zwei bis dreimal die Woche werden sich die Akteure dann mit Regisseur Richard Aigner treffen.

180 Personen sind in Illebeuren dabei

Der Wunsch, bei dem Freilichtspiel mitzumachen, sei sehr groß. Noch immer erkundigt sich der eine oder andere, ob er sich auch noch einbringen könne. Aber, so Frieß, inzwischen hätten sich genügend Mitwirkende gefunden. Rund 180 Personen sind in diesem Jahr dabei. Lediglich die Gaukler könnten noch ein paar junge Leute im Alter von etwa 14 bis 16 Jahren brauchen. Wer in dieser Gruppe mitmachen möchte, sollte sich an Alexander Heintze wenden, den Vorsitzenden des TSV Lautrach-Illerbeuren.

Ort der Festspiele: Gelände des Bauernhofmuseums

Wurde 1948 nur in der Schlottergasse in Illerbeuren gespielt, finden die Festspiele inzwischen auf dem Gelände des Bauernhofmuseums statt. Der Festspielausschuss hat laut Frieß „die volle Unterstützung des Museums“. Demnächst wird das so genannte „Göppel-Haus“ auf dem Museumsgelände „gekürzt“, sagt Frieß. Tatsächlich werde das Gebäude teilweise abgebaut, die Fassade um zweieinhalb Meter nach hinten versetzt. Das sei erforderlich, um ausreichend Spielfläche zu gewinnen. Das Holz für das Grundgestell der Kulissen sei bereits zugeschnitten.

In der Nähstube wird fleißig gewerkelt

Fleißig gewerkelt wird in der Nähstube. Die Gewänder für die Darsteller seien Dank der Pflege von Franziska Wacker in hervorragendem Zustand. Man müsse die Kleider nur den Darstellern anpassen „und kaum etwas reparieren“, freut sich Frieß. Da es aber einige Mitwirkende mehr als beim letzten Freilichtspiel seien, müssten einige Gewänder neu gefertigt werden. Und natürlich auch für diejenigen, die nach 25 Jahren erneut mitmachen und – so Frieß lachend – „nausgwachsa sind“.

Also wird in der Nähstube, die vorübergehend in den Räumen der Museumspädagogik untergebracht ist, fleißig aufgebügelt, Maß genommen, getrennt, geschneidert und genäht. Anita Bischof, Gertrud Breher, Gertrud Graf, Martina Gregg, Anita Hörmann, Christiane Kiefer, Edeltraud Kirchmann und Dagmar Mendler treffen sich regelmäßig.