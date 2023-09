Großer Schaden bei Feuer in Legau - Landwirtschaftliche Gebäude stehen in Vollbrand

Am Montagvormittag brennt ein landwirtschaftliches Anwesen in Legau. Zahlreiche Feuerwehren rücken zu einem Großeinsatz aus.

18.09.2023 | Stand: 12:20 Uhr

In Legau sind am Montagvormittag zahlreiche Feuerwehren zu einem Großeinsatz ausgerückt. Ein landwirtschaftliches Anwesen befindet sich dort in Vollbrand, wie Holger Stabik, Sprecher der Polizei, auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Personen seien bislang nicht verletzt worden und befinden sich derzeit auch nicht in Gefahr.

Großbrand in Legau - zwei Gebäude brennen

Stabik spricht von zwei Gebäuden, deren Dachstühle in Flammen stehen. Ob es sich dabei auch um ein Wohngebäude handelt, war zunächst unklar. Die Feuerwehren sind nach Angaben der Polizei derzeit damit beschäftigt, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude zu verhindern. Der entstandene Schaden dürfte Stabik zufolge groß sein.

Ausgerückt sind unter anderem die Feuerwehren aus Legau, Maria-Steinbach, Illerbeuren, Leutkirch, Kardorf, Bad Grönenbach, Lautrach und Altusried. Auch der Rettungsdienst und die Polizei sind vor Ort.

Mehr Informationen zu dem Feuer folgen hier in Kürze.

