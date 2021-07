Feuer in Leutkirch: Traktor steht in Vollbrand

Weil ein Traktor in Flammen stand, mussten Feuerwehr und Polizei Leutkirch ausrücken.

20.07.2021 | Stand: 15:59 Uhr

Zum Vollbrand eines Traktors mussten Polizei und Feuerwehr am Montag gegen 16 Uhr in Leutkirch ausrücken. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 55-jährige Besitzer mit der landwirtschaftlichen Zugmaschine mit Mäharbeiten beschäftigt, als im Bereich des Motors ein Feuer ausbrach. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand das Fahrzeug bereits in Flammen. Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Leutkirch löschten den Brand, verletzt wurde niemand. Der Schaden beträgt rund 10.000 Euro. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.