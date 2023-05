Person stirbt bei Wohnungsbrand in Memmingen - zwei weitere Bewohner werden verletzt

Eine Person ist bei einem Brand in Memmingen ums Leben gekommen. Jegliche Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Zwei weitere Hausbewohner wurden verletzt.

07.05.2023 | Stand: 11:48 Uhr

Eine tote Person gab es bei einem Wohnungsbrand am Samstagabend in Memmingen. Um wen es sich handelt und auch die näheren Umstände sind noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat mit der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und will sich erst am Montag zu dem Fall äußern. Nach bisherigem Kenntnisstand ist das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Elise-Weindl-Straße im Memminger Westen ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr evakuierten vier Hausbewohner. Zwei von ihnen erlitten Rauchgasvergiftungen und kamen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Laut Polizei brannte ein Zimmer vollständig aus. Beim Löschen entdeckte die Feuerwehr eine weitere Person. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb diese Person im Krankenhaus.

Tödlicher Brand in Memmingen - Polizei ermittelt Ursache für das Feuer

Am Mehrfamilienhaus entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Die Ermittlungen zur Todes- und zur Brandursache hat die Kripo aufgenommen. Die Feuerwehr war mit rund 30 Leuten vor Ort; der Einsatz dauerte bis etwa 23 Uhr..

