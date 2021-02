Finanzielle Lage der Stadt bereitet Ratsmitgliedern große Sorgen

Sinkenden Einnahmen stehen steigende Ausgaben gegenüber. Memmingens Kämmerer spricht von „dramatischer Verschlechterung“. Warum Corona nicht der Hauptgrund ist.

27.01.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Ein düsteres Bild von den Finanzen der Stadt hat Memmingens Kämmerer in der jüngsten Hauptausschusssitzung gemalt. So zeichne sich der aktuelle Haushaltsplan durch eine „dramatische Verschlechterung“ gegenüber dem Etat 2020 aus – und zwar unabhängig von den Auswirkungen der Corona-Pandemie. So könnte die Stadt – bei vorsichtig optimistischer Einschätzung – wie im vergangenen Jahr erneut etwa 32,5 Millionen Euro an Gewerbesteuer einnehmen. Demnach sind die Hauptgründe für die Verschlechterung in anderen Bereichen zu suchen.