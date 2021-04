Fischertag und Kinderfest 2021 in Memmingen abgesagt - über welche Alternativen gesprochen wird

In Memmingen können der Fischertag 2021 und das Kinderfest wegen Corona nicht stattfinden. Beide Heimatfeste sind abgesagt, über Alternativen wird gesprochen.

22.04.2021 | Stand: 09:27 Uhr

„Angesichts der aktuellen Lage ist es auch in diesem Jahr leider nicht möglich, die eng miteinander verbundenen Heimatfeste Fischertag und Kinderfest in herkömmlicher Form stattfinden zu lassen“, äußerte sich Oberbürgermeister Manfred Schilder mit Bedauern. Während einer Videokonferenz zu den Heimatfesten Kinderfest und Fischertag tauschten sich die Verantwortlichen wegen des Umgangs mit den Festen in 2021 wegen der Corona-Pandemie-Lage aus.

Michael Ruppert, 1. Vorsitzender des Fischertagsvereins, Gerlinde Arnold, Vorsitzende des Kinderfestausschusses und ihre Nachfolgerin Dagmar Trieb, Leiterin der Grundschule Steinheim, besprachen sich mit dem Stadtoberhaupt. Alle kamen zu dem Schluss, dass es coronabedingt leider nicht möglich sein wird, die Feste wie erhofft normal abhalten zu können. Allerdings wurden gemeinsam etliche Alternativideen gesammelt, wie zumindest Teile der ursprünglichen Form stattfinden könnten.

Fischertag 2021: Fischerspruch wird aufgenommen - gibt es einen kleinen Fischerzug?

So soll für den Fischertagssamstag der Fischerspruch von Oberfischer Jürgen Kolb aufgenommen werden und – soweit dies dann zulässig ist – mit kleinen Gruppierungen auf den Plätzen der Stadt ein kleiner Fischerzug abgehalten werden.

Ein Anblick, der in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie fehlte. Oberfischer Jürgen Kolb schwört die Stadtbachfischer mit ihren Bären auf dem Schrannenplatz aufs Ausfischen ein. Winfried Schwarz hat diesen Moment festgehalten. Bild: Winfried Schwarz

Für das Kinderfest wird als Ersatz ein Film gedreht, den die Kinder dann gemeinsam in der Schule anschauen können. Das Kinderfestheft wird es wie bisher auch geben, ebenso den Kinderfestbecher für die Kinder der vierten Klassen. Wenn es erlaubt ist, sollen die Kinder gemeinsam an den Schulen singen, alternativ sollen die Kinder eine von Musikschulleiter Otfried Richter aufgenommene CD zum Mitsingen für daheim erhalten. Auch die Brotzeit aus Schüblingen und Brezen und die Geschenke für die Kinder werden vormittags in den Schulen verteilt. Eventuell sollen Teile des Kinderfestes – falls möglich – am Fischertagssamstag stattfinden, wie zum Beispiel der Tanz.

Die Vorbereitungen für die Alternativideen laufen, auch wenn hinter all diesen Überlegungen ein großes Fragezeichen steht. Letztlich bleibt es abzuwarten, was zum Zeitpunkt des Kinderfestes und des Fischertages im Juli 2021 dann rechtlich zulässig ist.

Bilderstrecke

Erinnerungen an den Fischertag - die schönsten Leserfotos

1 von 11 Diese Perspektive gibt es so in echt nicht. Gemacht hat das 360-Grad-Panorama vom Ausfischen der Memminger Winfried Schwarz. Bild: Winfried Schwarz Diese Perspektive gibt es so in echt nicht. Gemacht hat das 360-Grad-Panorama vom Ausfischen der Memminger Winfried Schwarz. Bild: Winfried Schwarz 2 von 11 "Das Foto hat meine Frau Alexandra Funke 2016 gemacht, wir haben uns in diesem Jahr kennen gelernt und sie kannte den Ablauf des Fischertags noch nicht. Ich machte ihr keine große Hoffnung, dass ich etwas fangen würde. Dann kam alles anders, ich fing in diesem Jahr die viertschwerste Forelle", schreibt Christoph Funke zu diesem Bild. Bild: Alexandra Funke "Das Foto hat meine Frau Alexandra Funke 2016 gemacht, wir haben uns in diesem Jahr kennen gelernt und sie kannte den Ablauf des Fischertags noch nicht. Ich machte ihr keine große Hoffnung, dass ich etwas fangen würde. Dann kam alles anders, ich fing in diesem Jahr die viertschwerste Forelle", schreibt Christoph Funke zu diesem Bild. Bild: Alexandra Funke 3 von 11 Ein Anblick, der in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie fehlte. Oberfischer Jürgen Kolb schwört die Stadtbachfischer mit ihren Bären auf dem Schrannenplatz aufs Ausfischen ein. Winfried Schwarz hat diesen Moment festgehalten. Bild: Winfried Schwarz Ein Anblick, der in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie fehlte. Oberfischer Jürgen Kolb schwört die Stadtbachfischer mit ihren Bären auf dem Schrannenplatz aufs Ausfischen ein. Winfried Schwarz hat diesen Moment festgehalten. Bild: Winfried Schwarz 4 von 11 Dieses historische Foto stammt wahrscheinlich aus den Jahren vor 1950. Gemacht hat es Alfons Schuller. Sein Schwiegersohn Walter Geiger hat es entdeckt. Bild: Alfons Schuller Dieses historische Foto stammt wahrscheinlich aus den Jahren vor 1950. Gemacht hat es Alfons Schuller. Sein Schwiegersohn Walter Geiger hat es entdeckt. Bild: Alfons Schuller 5 von 11 Dieses historische Foto stammt wahrscheinlich aus den Jahren vor 1950. Gemacht hat es Alfons Schuller. Sein Schwiegersohn Walter Geiger hat es entdeckt. Bild: Alfons Schuller Dieses historische Foto stammt wahrscheinlich aus den Jahren vor 1950. Gemacht hat es Alfons Schuller. Sein Schwiegersohn Walter Geiger hat es entdeckt. Bild: Alfons Schuller 6 von 11 Diese Postkarte zeigt den Fischertag im Jahr 1900, der seinerzeit vom Fischertagsverein veranstaltet wurde. Bild: privat Diese Postkarte zeigt den Fischertag im Jahr 1900, der seinerzeit vom Fischertagsverein veranstaltet wurde. Bild: privat 7 von 11 Auf den Bildern, die Sieglinde Singer, Leiterin des Dorfschulmuseums Daxberg, in der Hand hält, sind Szenen des Fischertags im Jahr 1911 zu sehen. Bild: Thomas Schwarz Auf den Bildern, die Sieglinde Singer, Leiterin des Dorfschulmuseums Daxberg, in der Hand hält, sind Szenen des Fischertags im Jahr 1911 zu sehen. Bild: Thomas Schwarz 8 von 11 Johannes Unger, damals 19-jähriger Marschmusikdirigent der Jugendkapelle, zog sich den Zorn der Offiziellen zu, weil er statt des "Schmotz-Marsches" den Bozner Bergsteigermarsch spielen ließ... Bild: privat Johannes Unger, damals 19-jähriger Marschmusikdirigent der Jugendkapelle, zog sich den Zorn der Offiziellen zu, weil er statt des "Schmotz-Marsches" den Bozner Bergsteigermarsch spielen ließ... Bild: privat 9 von 11 "Leider wird der Memminger Fischertag 2020 ausfallen. Der Memminger Mau hatte sich für dieses Fest schon nach der aktuellen Hygieneverordnung vorbereitet und blickt nun enttäuscht auf den Memminger Marktplatz", schreibt Rainer Münsch zu seiner Fotomontage. Bild: Rainer Münsch (Fotomontage) "Leider wird der Memminger Fischertag 2020 ausfallen. Der Memminger Mau hatte sich für dieses Fest schon nach der aktuellen Hygieneverordnung vorbereitet und blickt nun enttäuscht auf den Memminger Marktplatz", schreibt Rainer Münsch zu seiner Fotomontage. Bild: Rainer Münsch (Fotomontage) 10 von 11 "Meiner Meinung nach gehören die sieben Schwaben als Attraktion auch zum Fischertag", schreibt Ragnhild Zech. In Zeitungsberichten darüber vermisse sie diese oft. Bild: Ragnhild Zech "Meiner Meinung nach gehören die sieben Schwaben als Attraktion auch zum Fischertag", schreibt Ragnhild Zech. In Zeitungsberichten darüber vermisse sie diese oft. Bild: Ragnhild Zech 11 von 11 "Meiner Meinung nach gehören die sieben Schwaben als Attraktion auch zum Fischertag", schreibt Ragnhild Zech. In Zeitungsberichten darüber vermisse sie diese oft. Bild: Ragnhild Zech "Meiner Meinung nach gehören die sieben Schwaben als Attraktion auch zum Fischertag", schreibt Ragnhild Zech. In Zeitungsberichten darüber vermisse sie diese oft. Bild: Ragnhild Zech 1 von 11 Diese Perspektive gibt es so in echt nicht. Gemacht hat das 360-Grad-Panorama vom Ausfischen der Memminger Winfried Schwarz. Bild: Winfried Schwarz Diese Perspektive gibt es so in echt nicht. Gemacht hat das 360-Grad-Panorama vom Ausfischen der Memminger Winfried Schwarz. Bild: Winfried Schwarz

Lesen Sie auch