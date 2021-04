Firma Dachser strebt in Memmingen nach oben

Logistikunternehmer startet Bau eines Verteilzentrums mit Hochregallager in Memmingen. Gebäude wird 32 Meter hoch. Firma investiert 25 Millionen Euro.

25.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Mit dem ersten Spatenstich hat die Firma Dachser jetzt die größte Erweiterung seines Logistikzentrums Allgäu in Angriff genommen. Bis Sommer 2022 soll im Memminger Gewerbegebiet-Nord ein vollautomatisches Hochregallager mit 52000 Palettenstellplätzen für ungekühlte Lebensmittel und Lebensmittelverpackungen entstehen. Das Gebäude am Oberen Buxheimer Weg soll 32 Meter hoch werden. Insgesamt investiert das Kemptener Logistikunternehmen 25 Millionen Euro in seinen weltweit größten operativen Standort.