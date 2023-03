Firma Textor will in Wolfertschwenden erweitern

Die Pläne des Unternehmens wurden im Gemeinderat diskutiert. Bürgermeisterin Beate Ullrich erläuterte, warum die Entwicklung am Standort so erfreulich ist.

02.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Die Firma Textor will ihren Firmenstandort an der Gewerbestraße in Wolfertschwenden weiter ausbauen. Dem Bauantrag für die Erweiterung einer Produktionshalle, dem Anbau einer Prüffeld-, Versand- und Verladehalle mit Büro und dem Neubau eines Zwischenbaus hat der Gemeinderat während der jüngsten Sitzung zugestimmt.

Was produziert die Firma Textor in Wolfertschwenden?

Das seit rund zehn Jahren in Wolfertschwenden ansässige Unternehmen entwickelt und produziert hochwertige Schneidesysteme für die lebensmittelverarbeitende Industrie, so genannte „Slicer“. Letztlich handelt es sich dabei unter anderem um die Produktion von innovativen Schneidsystemen für Wurst, Schinken oder Käse. Der Bauamtsleiter Rudolf Meinl berichtete dem Ratsgremium, dass die Firma Textor Maschinenfabrik auf dem Firmengelände im Gewerbegebiet die Erweiterung ihrer Produktionsstätte plant.

Was als Erweiterungsbau entstehen soll

Im südöstlichen Teil des rund 19.000 Quadratmeter großen Betriebsgeländes sollen demnach als Anbau eine zirka 565 Quadratmeter große Prüffeldhalle beziehungsweise eine rund 306 Quadratmeter große Versandhalle und eine vorgelagerte Verladehalle entstehen.

Neubau und Bestandsbau sollen miteinander verbunden werden

Die neuen Hallenbereiche überragen die Bestandsgebäude nicht. Das Höhenniveau wird rund 9,20 Meter erreichen. Zusätzlich sollen die bestehenden Hallen des Unternehmens über Zwischenbauten zur Flächenerweiterung im Bereich der Bestandsbauten miteinander verbunden werden.

Die notwendigen Stellplätze schaffen

Vor dem Bürogebäude an der Ostseite sind zudem neue PKW-Stellplätze geplant. Laut Rudolf Meinl sind auf dem Betriebsgelände dann insgesamt 149 Stellplätze vorhanden. Die Vorgaben der Stellplatzsatzung seien damit erfüllt. Die Vorgaben des Bebauungsplans zu Baugrenzen, Gebäudehöhen, Grund- und Geschossflächen werden ebenfalls eingehalten.

Das sagt Bürgermeisterin Beate Ullrich

Bürgermeisterin Beate Ullrich erläuterte, dass die geplante Weiterentwicklung des Firmenstandorts sehr erfreulich ist. Da die Erweiterung auf dem Bestandsgelände stattfindet und die Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten sind, könne man dem Vorhaben ohne Vorbehalte zustimmen.

Laut dem Bauamtsleiter handelt es sich um eine klassische Nachverdichtung. Vom Baustil und den Gebäudehöhen gliedern sich die Neubaubereiche an die Bestandsgebäude an. Die sah auch die Rätegemeinschaft so, die einstimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag erteilte.