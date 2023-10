So werben Memmingen und das Unterallgäu für Handwerksberufe

Mit der Aktion „Wanted Handwerk“ werben Kreishandwerkerschaft und Unternehmen um Nachwuchs. Eine Studie hat ergeben, dass das "Handwerk glücklich macht".

Im Juli 2022 beschloss die Bayerische Staatsregierung, einen verpflichtenden „Tag des Handwerks“ an allen allgemeinbildenden Schulen im Freistaat einzuführen mit dem Ziel, Schülern die Berufsfelder des modernen Handwerks begleitend zum Unterricht praxisnah vorzustellen. Das Unterallgäu geht hierbei mit gutem Beispiel voran: Bereits seit 2015 leistet die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim zusammen mit dem Verein „Praxis bildet“ an Mittelschulen Aufklärungsarbeit, um dem Fachkräftemangel im Handwerk entgegenzuwirken. Das Projekt „Wanted Handwerk – on Tour“ erweist sich als Erfolgskonzept. Jetzt wurde die diesjährige Auflage an der Mittelschule Mindelheim eröffnet.

Landrat Alex Eder war die Freude über diesen Termin anzusehen. Immerhin ist er diplomierter Bauingenieur, der in seiner Freizeit noch gern zu Hammer und Säge greift. „Die Leidenschaft für diesen Berufsstand lässt sich jungen Menschen nicht mit einem Hochglanzprospekt nahebringen“, sagte er. „Man muss etwas anfassen können – das ist die DNA des Handwerks.“ Zugleich verwies er auf eine aktuelle Studie der IKK, wonach knapp 80 Prozent der Handwerker aussagen, dass ihr Beruf sie glücklich macht.

Das Handwerk ist vielfältig und bietet Chancen

„Lange galt eine akademische Laufbahn als das Nonplusultra“, sagte Gottfried Voigt, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, und betonte: „Dabei ist das Handwerk vielfältig und bietet beachtenswerte Chancen.“ Die Plattform „Wanted Handwerk“, die von der Agentur für Arbeit, von Kommunen, der AOK sowie dem Schulamt gefördert wird, ermögliche Unternehmen aus der Region, mit kreativen Ideen für sich zu werben. Erstmals nehmen alle Mittelschulen im Landkreis Unterallgäu an der praktischen Berufsorientierung teil. Insgesamt kommen damit 700 Schülerinnen und Schüler der achten und neunten Klassen im Rahmen der Projekttage mit handwerklichen Tätigkeiten in Kontakt.

13 Betriebe präsentieren sich an der Mittelschule Mindelheim

An der Mittelschule Mindelheim präsentierten sich den Schülerinnen und Schülern dreizehn Betriebe aus der Region. An verschiedenen Stationen, aus denen die Jugendlichen drei für einen näheren Blick auswählten, erhielten sie nicht nur Antworten auf ihre Fragen, sondern konnten sich gleich selbst als Schreiner, Maurer, Land- und Baumaschinenmechaniker oder vieles mehr versuchen.

Das Handwerk ist keine Männerdomäne mehr

„Das Handwerk ist längst keine reine Männerdomäne mehr“, betonte Hermann Schädle, Ausbildungsleiter bei Baufritz. Frauen fänden tolle Karrierechancen und Perspektiven, zudem habe moderne Technik sehr dazu beigetragen, dass besonders harte körperlich Arbeiten immer weniger werden. Durch „Wanted Handwerk“ biete sich die Möglichkeit, direkt an die jungen Menschen heranzutreten, die Firma kennenzulernen und ebenso versteckte Talente.