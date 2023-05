Nach dem Angelausflug in Dirlewang waren die Ruten weg

Der Angelausflug nach Dirlewang endete anders, als drei Männer das geplant hatten. Sie angelten am See, doch ein Mitglied des Fischervereins bemerkte das.

22.05.2023 | Stand: 14:15 Uhr

Am Sonntagabend hat eine Männergruppe im Baggersee von Dirlewang geangelt, ein Mitglied des örtlichen Fischervereins bekam das mit. Wie die Polizei berichtet, hatten die drei Männer keine Erlaubnis, an dem See zu angeln.

Polizei Mindelheim erwischt Angler am Baggersee Dirlewang

Die Beamtinnen und Beamten nahmen die Daten der drei Angler auf, die 23, 26 und 28 Jahre alten Männer stammen aus dem Ostallgäu. Ihre Angelruten nahm die Polizeistreife mit. Um solche Taten künftig zu verhindern, werden die Angler die Angeln nicht mehr wiederbekommen. Außerdem erwartet die Männer eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls.

