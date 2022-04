Lebende Fische auf A96 verloren: Peta fordert von Memmingens OB eine Gedenktafel

Ein Fahrer hat auf der A96 bei Memmingen einen Tank mit Fischen verloren. Viele Tiere starben auf der Fahrbahn. Peta fordert nun, eine Gedenktafel aufzustellen.

28.04.2022 | Stand: 09:27 Uhr

Zwei Fischtanks waren am Sonntagvormittag, 25. April, auf der A96 bei Memmingen von einem Anhänger gefallen (wir berichteten). Mehrere Fische fielen dabei laut Polizei auf die Fahrbahn und starben. Die Tierschutzorganisation Peta hat deshalb jetzt Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder geschrieben und appelliert an ihn, "an der Unglücksstelle oder am Memminger Stadtrand ein Denkmal für Fische zu errichten". Als Inschrift schlägt Peta vor: „Zum Gedenken an hunderttausende Fische, die täglich qualvoll sterben. Bitte streichen Sie Forellen, Karpfen und andere Tiere vom Speiseplan.“

Das Denkmal solle Autofahrer "und die Memminger Einwohnerinnen und Einwohner ermutigen, die sensiblen und sozialen Wasserbewohner und andere Tiere von ihrem Speiseplan zu streichen und auf pflanzliche Alternativen umzusteigen.“

Die Polizei sucht nach eigenen Angaben noch nach dem Fahrer des Gespanns. Die Insassen eines Fahrzeugs des Technischen Hilfswerks hatten Auto samt Anhänger noch gesehen, dann verschwand das Gespann. Der unbekannte Fahrer hatte zuvor einen der beiden blauen Fischtanks wieder auf den Anhänger geladen, den anderen ließ er zurück - ebenso die vielen Fische, die auf die Fahrbahn gefallen waren und dort starben. Es soll sich laut Polizei vermutlich um Karpfen und Regenbogenforellen gehandelt haben.

Das Auto des Unbekannten soll schwarz gewesen sein. Die THW-Besatzung kümmerte sich um das Fass und die Fische, sodass es zu keiner längeren Verkehrsbehinderung kam.

Im selben Brief an Oberbürgermeister Schilder fordert Peta außerdem, "auch die Tradition des Fischertags in Memmingen zu beenden. Ein Fest, auf dem Tiere getötet werden, sei für viele Menschen befremdlich und für die Tiere mit Angst und Tod verbunden." Und weiter: „Jedes Jahr werden mehr Fische getötet, als alle anderen Tiere zusammengenommen. Meist ersticken sie langsam oder werden noch lebend aufgeschnitten“, zitiert die Tierschutzorganisation Dr. Tanja Breining, Meeresbiologin und Fachreferentin für Fische und Wassertiere bei Peta.

