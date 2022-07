Erinnerungen an einen besonderen Tag: Ehemalige Fischerkönige treffen sich

Beim Treffen der ehemaligen Fischerkönige Memmingens werden viele Erinnerungen ausgetauscht.

19.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Trommlerbuben marschieren durch die Memminger Innenstadt voraus. Die ehemaligen Fischerkönige schließen sich an. Freude ist in den Gesichtern zu sehen. Es gibt viel zu erzählen, zu lachen. Jährlich findet vor dem Fischertag das Treffen der ehemaligen Fischerkönige statt – und zwar seit dem Jahr 1993 organisiert durch Edmund Güttler. Insgesamt gibt es laut Güttler noch 38 ehemalige Fischerkönige, 35 sind beim jüngsten Treffen dabei.

Ehemaliger Fischerkönig: "Das ist mehr als Bundeskanzler an diesem Tag"

„Der Austausch ist einfach wichtig“, sagt der Fischerkönig des Jahres 1992. Seine Gedanken gehen in dieses Jahr zurück. Wie es war, Fischerkönig zu werden? „Das ist mehr als Bundeskanzler an diesem Tag“, sagt Güttler. Er kann sich noch genau erinnern. Seine Forelle wog 2600 Gramm. „Ich habe sie eine halbe Minute nach 8 Uhr gefangen. Sie wollte gar nicht aus dem Netz. Meine Frau brachte sie im Netz zum Wiegen.“ Edmund Güttler fügt im Gespräch mit unserer Redaktion an: „Ich habe bis 8.45 Uhr gewartet, dann stand fest, dass ich der Fischerkönig bin.“

Bei den Treffen gibt es unterschiedlichste Themen

Seine Erinnerungen sind Teil derer, die beim Treffen der ehemaligen Fischerkönige ausgetauscht werden. „Wir haben bei den Treffen immer wieder anderen Themen“, erzählt Güttler. Da geht es um Hintergrundinformationen zum Stadtbach, zu Kirchen und natürlich zur Stadtgeschichte. In diesem Jahr steht die Kramerzunft auf dem Programm. Heimatpflegerin Sabine Streck berichtet zum Hintergrund, den Zwölf Bauernartikeln. Dann geht es weiter zum Fuggerbau und dem Garten. Streck gibt einen Abriss zur Geschichte Memmingens.

„Wir haben immer eine Begleitung dabei. Es waren einst der verstorbene Uli Braun, dann Sabine Rogg und seit zwei Jahren Sabine Streck“, so Güttler dankend. Er kündigt eine Veränderung an. Seine Organisationstätigkeit übergibt Edmund Güttler an Manfred Wolters alias „Manfred I., der Schwabenrentner“. Wolters ist der Fischerkönig aus dem Jahr 2012.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Memmingen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Memmingen".

Lesen Sie auch